Die 19-jährige Mona Mitterwallner holte gestern WM-Gold im Mountainbike-Marathon der Eliteklasse. Damit ist sie die jüngste WM-Siegerin in der Geschichte.

Mitterwallner schreibt Sport-Geschichte.

Mona Mitterwallner: Historischer Sieg

4:48:54 Stunden brauchte Mona Mitterwallner für den 80 Kilometer langen Mountainbike-Marathon. Damit erreichte sie mit einem Vorsprung von 1:13 Minuten den ersten Platz in der Mountainbike-WM der Eliteklasse. Ein historischer Sieg, denn mit ihrem Titel ist die 19-jährige Tirolerin die jüngste Weltmeisterin der Disziplin.

Das Rennen war für die Tirolerin besonders herausfordernd, denn nach der ersten Runde hatte sie einen platten Reifen. Für viele Sportler wäre das fatal gewesen. Für Mitterwallner war es eine Hürde, die es wieder einzuholen galt. “Ich habe ungefähr eine Minute verloren und bin dann von Platz zwei auf acht zurückgefallen und dann wieder von acht auf zwei gefahren”, erzählt sie. “Eine Stunde vor Ende habe ich attackiert, ich bin dann eine Stunde allein gefahren. Ich bin so stolz und so happy.“

Der Sieg ist für Mitterwallner die Krönung einer herausragenden Saison, in der sie Siege in allen sechs U-23-Weltcup-Rennen sowie EM- und WM-Titel erreichte. Dementsprechend groß ist Mitterwallners Freude jetzt über den historischen Sieg in der Eliteklasse. “Unglaublich, dass ich die Saison so beende. Elite-Marathon-Weltmeisterin in meinem ersten Jahr U23 und das nach so einer langen und erfolgreichen Saison”, sagt sie. “Ich kann mir keinen besseren Abschluss vorstellen.”