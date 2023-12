Patrick Schwarzenegger schwebt im Liebesglück! Der Schauspieler hat sich mit seiner Langzeitfreundin Abby Champion verlobt. „Sie hat ‚Ja‘ gesagt“, teilt er seinen Fans auf Instagram mit.

Den superromantischen Antrag hat der 30-Jährige seiner Liebsten direkt am Strand gemacht – inklusive einem Herz aus roten Rosen. Haaach …

Patrick Schwarzenegger stellt die Frage aller Fragen

Patrick, der Sohn von „Terminator“-Star Arnold Schwarzenegger teilt auf Instagram so einige Einblicke in sein Leben. Von Family-Time mit Mutter Maria Shriver über Momente mit seinem Vater und Schnappschüsse von seinem stählernen Body ist alles mit dabei. Doch jetzt staunten die Fans des Schauspielers („Generation V“) nicht schlecht: Der 30-Jährige hat sich verlobt!

Das verkündete er mit einem cuten Posting, mit dem er der Welt zeigt, dass er und Model Abby Champion bereit sind, den Bund der Ehe einzugehen. „Für immer und ewig“ schreibt der Schauspieler zu den Bildern, die das verliebte Pärchen am Strand zeigen. Auch in seiner Insta-Story kann Patrick seine Freude über die Verlobung nicht verbergen. „Sie hat ‚Ja‘ gesagt“, schreibt er überglücklich.

Romantische Verlobung am Strand

Damit er um die Hand seiner Freundin anhalten kann, hat sich der 30-Jährige offenbar sehr gut darauf vorbereitet und die Weihnachtsfeiertage dafür genutzt, um die Frage aller Fragen zu stellen. Denn mitten am Sandstrand befand sich ein großes Herz aus roten Rosen. Für den perfekten Wow-Moment waren sogar noch zusätzliche Rosenblätter am Boden zerstreut.

Natürlich hat Abby nach diesem romantischen Antrag „Ja“ gesagt. Ein weiterer Schnappschuss zeigt die beiden, wie sich innig küssen. Das Model präsentiert dabei den Verlobungsring, mit gleich zwei großen Steinen in einer goldenen Fassung.

Vor neun Jahren kennengelernt

Seit 2016 gelten Patrick und Abby nun schon als absolutes Traumpaar. Dabei kennen sich die beiden sogar noch viel länger. Vor etwa neun Jahren sind sie zum ersten Mal aufeinander getroffen. Jetzt sind die beiden also bereit, für den nächsten Schritt in ihrer Beziehung, denn in naher Zukunft läuten die Hochzeitsglocken!

Unter den unzähligen Gratulant:innen kommentierte auch Patricks Mama Maria: „Ich bin mehr als begeistert! Ich bin mehr als inspiriert. Ich bin mehr als aufgeregt. (…) Ihre Liebe ist für jeden sichtbar. Ich freue mich so für sie und ihre Zukunft“, schreibt sie auf Instagram. Schwager Chris Pratt schreibt: „Epic!!! Gratuliere euch“ und Schwester Katherine Schwarzenegger teilt ihre große Freude ebenfalls auf Social Media. Auch „Twilight“-Star Taylor Lautner gratuliert – mit den Worten: „Jetzt kann ich glücklich sterben“.