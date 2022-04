Vergangenen September kam das Baby von Cardi B und ihrem Ehemann Offset zur Welt. Doch die frisch gebackenen Eltern ließen sich ziemlich lange Zeit, bis sie ihr Familienglück mit dem Rest der Welt teilten. Jetzt gibt es endlich das erste Foto ihres Sohnes.

Und auch den außergewöhnlichen Namen des sieben Monate alten Babys haben sie verraten.

So süß ist das Baby von Cardi B und Offset

Vor sieben Monaten sind Cardi B und Offset zum zweiten Mal Eltern geworden. Doch bis jetzt haben sie ihr Familienglück erstmal nur für sich genossen. Ihre Fans mussten sich lange gedulden, bis sie näheres über das zweite Kind des Ehepaares erfuhren. Doch jetzt ist es endlich so weit! Die beiden Megastars haben einen ultrasüßen Schnappschuss ihres Sohnes auf Instagram geteilt. Mama Cardi zeigt ihren Sohn dick eingepackt und mit funkelndem Schmuck behängt.

Papa Offset legt sogar noch einen drauf und verrät den Namen seines Sohnes: Wave Set Cephus. Das sorgt bei den Fans für große Begeisterung. Schließlich ist das ein Name, den man noch nicht allzu oft – bzw. noch nie – gehört hat.

Patchwork-Family mit Ups and Downs

Das Leben der beiden Rapper verlief nicht immer ganz so harmonisch. Nachdem Cardi und Offset 2017 geheiratet haben, wurde ein Jahr später Töchterchen Kulture Kiari Cephus geboren. Ein paar Monate danach trennte sich das Paar, nur um ein Jahr darauf wieder zusammenzukommen.

2020 dann dasselbe Spiel: Die Musikerin trennte sich von ihrem Ehemann und reichte sogar die Scheidung ein. Doch sie hat den Schritt letztendlich doch nicht gewagt und die Scheidung wieder zurückgezogen. Dann gaben die beiden ihrer Beziehung eine dritte Chance und setzten Sohn Wave in die Welt.

Damit führen die beiden jetzt ein scheinbar glückliches Leben in einer Patchwork-Family. Denn Offset hat bereits aus früheren Beziehungen drei Kinder. Darauf ist auch Cardi B stolz. Auf ihrem Insta-Account postete sie jetzt ein Fotoshooting mit der Zeitschrift Essence, auf dem die ganze Familie zu sehen ist. „Ich liebe es, eine große Familie mit all unseren Kindern zu haben, und ich bin dankbar dafür, dass unsere Patchwork-Familie gut funktioniert“, so die Zweifach-Mama.