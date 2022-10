Drei Sternzeichen müssen nun stark sein. Bei ihnen läuft es in den kommenden Wochen in der Liebe nämlich alles andere als rund! Ghosting, Beziehungen, die in die Brüche gehen, Herzschmerz und Unsicherheit – so manch eine Liebe ist einfach nicht dafür gemacht, ewig anzudauern. Welchen Tierkreiszeichen im Herbst 2022 womöglich das Herz gebrochen wird, erfahrt ihr hier.

Aber nicht den Kopf hängen lassen, es folgen natürlich auch irgendwann wieder bessere Zeiten, versprochen!

Steinbock

Der Steinbock steht unmittelbar vor einer schweren Zeit! Während er eigentlich gerade dachte, seine Beziehung würde sich festigen oder das Dating in die richtige Richtung gehen, schlägt das Universum nochmal richtig zu. Leider kommt es also nicht zu dem Happy End, das sich das Sternzeichen so sehr wünscht. Zum Glück hat das Sternzeichen aber viele gute Freunde, die ihm jetzt Halt geben und ihn wieder aufbauen.

Fische

Fische-Geborene sind besonders emotionale und sensible Wesen. Und sie lieben es daher auch, geliebt zu werden! Da kann es schon passieren, dass sie sich bereits beim ersten Date Hals über Kopf verlieben. Aber Vorsicht, ist er/sie wirklich der/die Richtige? Eine bittere Enttäuschung könnte in den nächsten Wochen bevorstehen und für Liebeskummer sorgen. Allerdings hält dieser nicht allzu lange an, denn im Winter stehen für Fische die Chancen gut, bereits eine neue schicksalhafte Begegnung zu machen.

Skorpion

Skorpione sind generell nicht ganz unschuldig, wenn ihnen das Herz gebrochen wird. Sie testen gerne ihre Grenzen, und im Herbst gehen sie mit dieser Art vielleicht sogar einen Schritt zu weit. Die mögliche Folge: Abwendung oder Trennung! Das Gute an der Misere: Die Skorpione lernen daraus, und fangen wieder an, selbstverständliche Dinge zu schätzen.