Ed Sheeran muss sich wegen Verletzungen des Urheberrechts vor Gericht verantworten. Ja, schon wieder! Nach juristischen Auseinandersetzungen wegen seinen Songs „Photograph“, „The Rest of Our Life“ und „Shape of You“ muss sich der Grammy-Preisträger nun auch wegen „Thinking Out Loud“ rechtfertigen.

Angeblich soll Eds Hit große Ähnlichkeiten mit Marvin Gayes Lied „Let’s Get It On“ haben.

Ed Sheeran: Ist sein Song „Thinking Out Loud“ geklaut?

Es ist schon wieder passiert. Ed Sheeran muss sich erneut vor Gericht wegen Plagiatsvorwürfen rechtfertigen. Diesmal trifft es seinen Megahit „Thinking Out Loud“ aus dem Jahr 2014. Angeblich soll Eds Song große Ähnlichkeiten mit Marvin Gayes Lied „Let’s Get It On“ haben. Das Plattenlabel, das Anteile an den Songs des verstorbenen Musikers hat, reichte schon vor Jahren eine Klage ein. Wie unter anderem „The Guardian“ berichtet, soll der Songwriter versucht haben, den Prozess abzuwenden. Ohne Erfolg, er muss nun deswegen vor Gericht erscheinen.

In der Klage heißt es, in dem Song „Thinking Out Loud“ werden ohne Erlaubnis mehrere Elemente des Gaye-Liedes kopiert, etwa Rhythmen, Harmonien, Hintergrundgesang und Tempo. „Obwohl die beiden musikalischen Kompositionen nicht identisch sind, könnten die Geschworenen zu dem Schluss kommen, dass die Überschneidungen zwischen der Akkordfolge und dem harmonischen Rhythmus der beiden Lieder sehr groß sind“, äußerte der Richter. Ein Bundesgericht in New York hatte am Donnerstag Sheerans Antrag abgelehnt, eine Schadenersatzklage der Firma abzuweisen.

Nicht der erste Plagiatsvorwurf bei Ed Sheeran

In der Vergangenheit hatte Ed Sheeran bereits mehrfach mit ähnlichen Fällen zu kämpfen. Zum einem wegen des Songs „Photograph“ – die Klagen konnten hier aber außergerichtlich beigelegt wurde. Dann traf es den Hit „The Rest of Our Life“ – diese Klage wurde auf Sheerans Antrag hin abgewiesen. Im April gewann er dann den medienwirksamen Fall, in dem behauptet wurde, er habe „Shape of You“ plagiiert. Kurz nach dem Urteil veröffentlichte der Sänger auf Instagram ein Video-Statement, in dem er zum Ausdruck brachte, dass solche Vorwürfe „der Songwriting-Industrie wirklich schaden“. Der Prozess sorgte auch deshalb für Aufsehen, da während der Verhandlung plötzlich ein noch unveröffentlichter Song im Gerichtssaal ertönte.

Nun bleibt nur abzuwarten, wie der aktuelle Prozess für den britischen Sänger ausgehen wird – wann die Verhandlung stattfinden wird, ist aber noch unklar. Fest steht aber, dass Ed sich in New York vor Gericht verantworten muss.

Findet ihr, der Song von Marvin Gaye hat Ähnlichkeiten mit Ed Sheerans Hit? Nein, die Vorwürfe sind etwas weit hergeholt. Ja, die Songs klingen schon sehr ähnlich.

Quiz Maker – powered by Riddle