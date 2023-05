Wir alle wissen: Hautpflege – allen voran im Gesicht – ist ein absolutes Must! Aber wie genau pflege ich meine Haut am effektivsten und schütze sie schon in jungen Jahren vor den ersten Anzeichen des Älter-werdens?

Hier kommen unsere Top-5 Skincare-Tipps – Glow-Faktor inklusive!

Sonnenschutz

Wir alle lieben die positiven Effekte von Sonnenstrahlen auf der Haut: unser Immunsystem und gesamtes Wohlbefinden profitiert vom Vitamin D, welches unsere Haut über die Sonne aufnimmt; unser Körper schüttet das Glückshormon Serotonin aus und produziert Stickoxid, welches die Durchblutung fördert und den Blutdruck senkt. Doch schützen wir unsere besonders zarte Haut im Gesicht nicht richtig vor den UVA- und UVB-Strahlen, die die Sonne produziert, kann das sowohl kurz- als auch langfristig unschöne Folgen haben. Die einfache Lösung: ein hoher und täglich angewandter Sonnenschutz für das Gesicht – am besten mit einem Lichtschutzfaktor von mindestens 30!

Serum meets pflegendes Make-Up

Seren sind die neuen Superstars am Pflegehimmel – und vollkommen zu Recht, wie wir wissen. Produkte wie das CELLULAR EXPERT FILLER Aufpolsternde Hyaluron-Serum von NIVEA regenerieren nicht nur die hauteigenen Feuchtigkeitsspeicher, sondern glätten auch die Hautoberfläche und erste Falten sichtbar. Der hohe Anteil an purer Mikro-Hyaluronsäure, einem feuchtigkeitsspendenden Molekül, gibt unserer Haut ein geschmeidiges Gefühl und die beste Basispflege für den Start in den Tag. Ergänzend zum Serum empfehlen wir außerdem den pflegenden Cellular 3in1 Augenpflege Concealer von NIVEA, der uns die Müdigkeit aus dem Gesicht zaubert und für einen instant strahlenden Blick sorgt. Wer sagt, dass Make-up nicht Hautpflege sein kann? Die Kombination aus Serum und Concealer liefert uns die perfekte Basis für jedes Tages Make-Up oder auch einen strahlenden „bare face“ day!

Bild: NIVEA

Drink it up

Unsere Haut liebt Feuchtigkeit – von innen, wie von außen. Darum lautet die klare Empfehlung für jeden Erwachsenen: mindestens 1,5 bis 2 Liter Wasser pro Tag trinken! Bei Hitze oder körperlicher Anstrengung steigt die Empfehlung sogar auf 3 Liter oder mehr. Deine Haut wird praller, schöner und auch dein Immunsystem wird es dir danken.

Routine ist King

Was auch immer deine persönliche Skincare Routine ist – Key-Factor ist und bleibt: mach es täglich! Routine ist das A und O in Sachen Hautpflege; nur wenn wir unser Gesicht täglich entsprechend unseres Hauttyps reinigen und pflegen, können wir sichtbare Resultate erwarten. Wichtig: Bleibe mindestens drei Monate deinen Produkten treu – davor kannst du nicht beurteilen, ob dir deine Routine wirklich hilft!

Besser zuckerfrei

Bitter, aber wahr: Zucker schlägt sich nicht nur auf die Hüften sondern lässt auch unsere feine Gesichtshaut schneller altern. Der übermäßige Zucker in unseren Lebensmitteln, Getränken und Snacks macht die kollagenen Fasern unserer Haut unelastisch, lässt sie reißen und brechen, was wiederum zur Bildung von Falten führt. Deshalb: bei Lust auf Süßes lieber zu frischem Obst oder Gemüse greifen. Die darin enthaltenen Antioxidantien bekämpfen nämlich sogar schädliche freie Radikale und helfen so unserer Haut bei der Regeneration.

