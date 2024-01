Wenn die Stars am roten Teppich glänzen, hatten viele im Vorfeld vermutlich eine Spülung der besonderen Art. Denn die ganzheitliche Darmspülung als Möglichkeit zum körperlichen wie geistigen Quick-Start wird in Hollywood immer populärer. Und so funktioniert’s!

Ciao Vaginal-Steaming – jetzt kommt der spirituelle Einlauf.

Darmspülung als Lösung unserer Probleme?

Das neue Jahr beginnt trotz gut gemeinter Vorsätze so wie das alte geendet hat. Dabei wollten wir doch all die – excuse the language – Scheiße hinter uns lassen, um als die beste Version von uns neu durchzustarten. Literally! Für Gestresste, Sinnsuchende und Abspeckfans unter uns bietet sich die ganzheitliche Darmspülung nun als Möglichkeit zur schnellen Erleichterung! Das Hinterstübchen als Tor zum neuen Ich oder so. Platz machen für die wirklich wichtigen Dinge im Leben, für das Göttliche in uns. Und wie ginge das besser als mit einem Einlauf? Denn erst, wenn die Kanäle frei sind wir bereit zu empfangen, versprechen uns die Anhänger der Methode.

Eine Darmsanierung als sinnvoller Ansatz um die Darmflora wieder ins Gleichgewicht zu bringen ist uns bekannt. Dass eine Darmspülung zum sprituellen Awakening werden kann, weniger. Die spirituellen Einläufe, besser bekannt als ganzheitliche „Colon-Hydro-Therapie„, boomen derzeit in Hollywood und werden auch bei uns immer populärer. Neben eines zeitaufwändigen Heilfastenseminars ist der Einlauf eine Speedvariante, bei der möglichst viel für uns rausspringt (ja doppeldeutig). Eine Sitzung dauert je nach Angebot 45 bis 90 Minuten. Kostenpunkt € 100 bis € 200. Einzig zur Vorbereitung darf man zwei Stunden vorher nichts zu essen oder zu trinken.

Ihre Message: Geist und Körper stehen in gegenseitiger Verbindung. Ist der Körper belastet, reagiert auch der Geist. Beim Entgiften geht es für viele nicht nur darum, den Körper von Giftstoffen zu befreien und ins figurbetonte Kleid zu passen, es spielt auch eine Rolle bei der Lösung von Traumata, Angstzuständen und Depressionen und kann uns dabei helfen, mehr im Einklang mit unserem Geist und unserer Intuition zu sein.

Uns so funktioniert’s

Das Setting findet in einem Spa-ähnlichem Ambiente statt. Das geschulte Servicepersonal unterstützt einem beim ganzheitlichen Reinigungsprozess. In gechillter Atmosphäre mit Kerzenschein und Räucherstäbchenduft hat der Kunde die Qual der Wahl zwischen Kaffee-Einlauf (entgiftet die Leber und wirkt allgemein stimulierend), Acidophilus-Einlauf (füllt die gute Flora im Körper wieder auf), oder Weizengras (bringt Sauerstoff ins Hinterstübchen und hilft Verschleimungen aus dem Körper zu entfernen und die Knochen zu stärken).

Für einen möglichst großen Effort sind die Einläufe noch mit positiven Vibes wie Mantren aufgeladen. Bis auf das kurze Einführen des Spekulums ist der Kunde vollständig abgedeckt. Die „Darmseuse“ eurer Wahl begleitet die Sitzung mit Mantra-Gesängen, Bauch- und Rückenmassage. Diese Anwendung soll zusätzlich dabei helfen, zu entspannen und die Altlasten loszuwerden. Na dann, viel Spaß beim Ausprobieren!