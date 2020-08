In Frankreichs Hauptstadt Paris ist ab sofort auch unter freiem Himmel das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht.

Das teilte die für Gesundheit zuständige stellvertretende Bürgermeisterin von Paris, Anne Souyris, kürzlich gegenüber dem Sender BFM TV mit. Ein Ende der neuen Maskenregelung ist noch nicht in Sicht.

Paris führt Maskenpflicht in ganz Paris im Freien ein

In Paris beschränkte sich die Maskenpflicht im Freien bisher nur auf einzelne Teile der Stadt. Das ändert sich nun. Denn wie die stellvertretende Bürgermeisterin von Paris für Gesundheit, Anne Souyris, vor zwei Tagen im Gespräch mit dem Sender BFM TV erklärte, ist das Tragen eines Mundschutzes in ganz Paris ab sofort auch unter freiem Himmel verpflichtend. Vor der Einführung dieser neuen Covid-19-Regelung, sprach sich bereits der Premierminister von Frankreich, Jean Castex, für eine Umsetzung der Maßnahme aus. Zudem hatte er erklärt, dass in den letzten Tagen immer mehr Zonen der Hauptstadt zu roten Zonen erklärt wurden. Die allgemeine Ansteckungsgefahr ist demnach nun höher denn je.

Aus diesem Grund möchte man nun mit einer allgemeinen Maskenpflicht, die auch das Tragen eines Mundschutzes unter freiem Himmel vorsieht, künftigen Risiken vorbeugen.

Innerhalb von 24 Stunden: Frankreich verzeichnet über 6.000 Neuinfektionen

Laut Angaben von Premierminister Jean Castex gab es in Frankreich allein in den letzten 24 Stunden insgesamt über 6.000 neue Infektionen des Coronavirus. So viele habe es laut der Regierung seit Mai nicht mehr gegeben. Angaben der Gesundheitsbehörden zufolge, sei die Lage in den örtlichen Krankenhäusern allerdings stabil. Das Personal sei mit der Situation nicht überfordert.