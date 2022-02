Eine Tänzerin erhebt nun schwere Vorwürfe gegen Snoop Dogg und einen seiner langjährigen Mitarbeiter. Die beiden sollen sie im Jahr 2013 zu Oralsex gezwungen zu haben. Der Rapper bestreitet die Vorwürfe vehement.

Die Frau hat bereits Klage gegen den Rapper und seinen Mitarbeiter eingereicht.

Frau verklagt Snoop Dogg wegen Vergewaltigung



Am kommenden Wochenende wird US-Rapper Snoop Dogg auf einer der größten Bühnen der Welt performen: den Super Bowl. Gemeinsam mit Eminem, Dr. Dre, Mary J. Blige und Kendrick Lamar wird er bei der Halftime-Show dabei sein. Doch der Auftritt könnte nun einen negativen Beigeschmack haben.

Eine Tänzerin in den USA hat nun nämlich Klage gegen den Rapper Snoop Dogg eingereicht. Sie wirft ihm vor, sie 2013 am Rande eines Vorsprechens sexuell missbraucht zu haben.

Zwei Vorfälle in einer Nacht

Der konkrete Vorwurf: Snoop Dogg und sein langjähriger Freund Bishop Don Juan hätten die Frau im Mai 2013 jeweils zum Oralsex gezwungen. Die Tänzerin hätte damals gemeinsam mit einer Freundin das Konzert des Rappers verfolgt und sich im Anschluss des Auftritts mit Don Juan im VIP-Bereich getroffen.

Dort habe Bishop Don Juan ihr angeboten, sie nach Hause zu fahren. Sie willigte ein, doch bei ihr zuhause kamen sie nie an. Stattdessen soll der Mitarbeiter sie zu sich gefahren haben.

„Die Klägerin war erschöpft und schlief in Bishops Haus ein“, heißt es in der Klageschrift, die vom TMZ zitiert wird. Dort habe dieser „seinen Penis aus der Hose gezogen und ihn in das Gesicht der Klägerin gedrückt“ und „seinen Penis wiederholt in den Mund der Klägerin geschoben“.

Im Aufnahmestudio soll es zum Missbrauch mit Snoop Dogg gekommen sein

Anschließend soll er ihr ein Kleid gegeben und gesagt haben, sie würden jetzt zu Snoop Dogg ins Studio gehen. Dort sei sie mit Bauchschmerzen auf Toilette gegangen. Laut Klage nutzte Snoop Dogg die Gelegenheit, um die Tür zur Toilette zu öffnen, wo er sie ebenfalls zum Oralsex gezwungen haben soll. „Die Klägerin geriet in Panik und hatte schreckliche Angst“, hieß es in dem Bericht. Sie habe sich „an die kriminelle Vergangenheit des Beklagten erinnert“ und sich „widerwillig gefügt“. Beide Männer wurden auf Schadensersatz verklagt.

Rapper bestreitet Vorwürfe

Eine Quelle aus dem Umfeld des Rapper sagte TMZ, dass die Frau die Klage wohl kurz vor dem „Super Bowl“ eingereicht habe, um reichlich Schadensersatz zu kassieren. Aber auch Snoop selbst wehrt sich und behauptet die Frau habe es vermutlich auf sein Geld abgesehen. Auf Instagram postete er ein Bild, auf dem er vor der „Saison der Goldgräber“ warnt: „Seid vorsichtig, Neffen, bleibt wachsam. Und halten den Kreis klein.“