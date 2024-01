Die Deadlines nähern sich, die Wohnung müsste auch dringend mal wieder aufgeräumt werden und die BFF wartet seit Tagen ungeduldig auf eine Antwort. Stress ist im Leben oft unvermeidbar. Doch manche können dennoch nicht damit umgehen.

Vor allem drei Sternzeichen hassen Stress mehr als alles andere.

Stier

Nach außen hin wollen die Stiere gerne den Anschein erwecken, als würden sie immer alles unter Kontrolle haben. Die Realität sieht allerdings meistens ganz anders aus. Denn Stress ist der ständige Begleiter der Stiere, die sich immer wieder neue Aufgaben aufdrängen lassen. Sobald sie sich unbeobachtet fühlen kommt es dann nicht selten vor, dass die Stiere einen kleinen Meltdown haben und einmal alle Emotionen rauslassen. Denn sie hassen das Gefühl, von Deadlines erdrückt zu werden und lassen sich schnell von einem Blick auf den Terminkalender ablenken. Sobald es aber wieder an die Öffentlichkeit geht, setzen sie ihre Maske auf und tun so, als wäre alles in bester Ordnung.

Jungfrau

Den Jungfrauen steht in puncto Stress eine Sache immer im Weg: ihr Perfektionismus! Sie wollen einfach, dass immer alles perfekt klappt und funktioniert – und vergessen dabei, dass das einfach nicht möglich ist! Wenn sie dann merken, dass ein Projekt nicht zu 100 Prozent so gelaufen ist, wie sie es wollten oder sie auf ihre Abwesenheit im Freundeskreis aufmerksam gemacht werden, holt der innere Stress die Jungfrauen dann nur allzu oft ein. Erst dann merken sie: Es wird Zeit für eine Pause.

Fische

Als besonders emotionales Tierkreiszeichen sind die Fische alles andere als Freund:innen von Stress. Denn dieser bringt ihre innere Ruhe durcheinander und zerstört die Balance, nach der sie sich so sehr sehnen. Dabei machen die Fische keinen Unterschied zwischen vielen Aufgaben in der Arbeit oder einigen unbeantworteten Nachrichten an ihre BFFs. Wenn die Fische ihre To Do Liste nicht erledigen können werden sie nervös und unrund.