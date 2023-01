Was darf einfach in keiner perfekten Skincare-Routine fehlen? Richtig, der Toner! Am besten wird das Gesichtswasser zwischen Reinigung und Feuchtigkeitspflege aufgetragen. Viele Beauty-Addicts nutzen dazu am liebsten ein Wattepad – ein Fehler! Wir verraten euch, weshalb ihr den Toner nie mit einem Wattepad auftragen solltet.

Außerdem erfahrt ihr, wie es richtig geht!

Wieso darf der Toner in keiner Skincare-Routine fehlen?

Mal ehrlich – verwendet ihr regelmäßig einen Toner? Wenn die Antwort „nein“ lautet, solltet ihr diese Devise schleunigst überdenken. Denn nach der Reinigung des Gesichts darf ein hochwertiges Gesichtswasser einfach in keiner Skincare-Routine fehlen. Der Grund: Sowohl Cleanser, als auch kalkhaltiges („hartes“) Leitungswasser können den natürlichen pH-Wert der Haut durcheinander bringen. Das spürt ihr zum Beispiel, wenn eure Haut nach dem Reinigen spannt oder juckt. Und hier kommt der Toner ins Spiel: Das passende Gesichtswasser sollte den pH-Wert unserer Haut wieder ins Gleichgewicht bringen und sie für die anschließende Pflege vorbereiten.

Denn auch Seren und Moisturizer können dank Toner besser in die Haut eindringen und dadurch ihre Wirkung bestens entfalten. Wer das Gesichtswasser täglich anwendet, dürfte bald feststellen, dass die Haut viel besser durchblutet wird und rosiger erscheint. Im besten Fall wirkt das Wunderwasser sogar Hautunreinheiten entgegen. Okay, dass ein passender Toner einfach essenziell in Sachen Hautpflege ist, steht also fest. Jetzt sollten wir ihn nur noch auch richtig anwenden …

Deshalb solltet ihr Gesichtswasser nicht mit dem Wattepad auftragen

Beim Auftragen des Toners kann man nichts verkehrt machen? Falsch. Denn viele Skincare-Queens geben den Toner nach der Reinigung einfach auf ein Wattepad und verteilen die Pflege so im Gesicht. Diese Methode ist jetzt per se nicht komplett falsch, doch tatsächlich sprechen gleich mehrere Gründe gegen die Verwendung von Wattepads.

Zum einen, ist diese Methode nicht unbedingt Produkt sparend. Denn es dürfte euch sicher nicht entgangen sein, dass das Pad einen großen Anteil der Flüssigkeit aufsaugt. Schade um das wertvolle Gesichtswasser! Mal abgesehen davon, dass es auch nicht schaden kann, im Alltag weniger Wattepads zu verbrauchen, oder? Zudem glauben viele: mit Toner und Wattepad werden die letzten Make-up-Reste optimal entfernt. Ein Irrtum! Denn der Toner dient mit seinen individuell auf die Haut abgestimmten Wirkstoffen zur Pflege – und nicht zur Gesichtsreinigung. Wenn ihr ein Gesichtswasser auftragt, sollte die Haut dort ja im besten Falle schon optimal gereinigt sein. Stichwort: Double Cleansing!

Und so geht es richtig

Wie es also richtig geht? Wir betonen es nochmal: Der Toner dient der Pflege, nicht der Reinigung! Also einfach NACH der Gesichtsreinigung ein paar Tropfen von dem Toner auf die Handflächen geben, verteilen und in kreisenden Bewegungen auf Gesicht und Hals einmassieren. Dank Massage und Wärme der Hände kann das Wässerchen optimal von der Gesichtshaut absorbiert werden. Solltet ihr dabei aber das Gefühl haben, das Pflegeprodukt verdunstet, noch bevor die Haut die Flüssigkeit wirklich aufnehmen konnte, könnt ihr einfach eine zweite Schicht auftragen! So fühlt sich die Haut erfrischt und gut durchfeuchtet an. Der nächste Step eurer Skincare-Routine kann also kommen!

Übrigens: Falls ihr noch keinen Lieblingstoner habt, haben wir hier gleich noch ein paar Vorschläge für euch:

Toner von Avant

Avant hat ein neues Gesichtswasser für sensible Haut im Sortiment. Das sanfte Tonikum wirkt mit den Powerwirkstoffen Niacinamid, Hyaluronsäure und Kamillenblütenextrakt gegen vergrößerte Poren und Fältchen. Den Pro Sensitive Balancing Niacinamide Pore Tightening Toner bekommt ihr für 82 Euro im Onlineshop.

Bild: Avant

Softener von Shiseido

Das Gesichtswasser Generic Skincare Treatment Softener Enriched von Shiseido ist besonders gut für trockene Hauttypen geeignet. Der Toner mit leichter Geltextur, erfrischt die Haut mit Kirishima-Mineralquellwasser und versorgt sie dank japanischen Yuzu-Extrakt langanhaltend mit Feuchtigkeit. Den Toner gibt’s zum Beispiel auf notino.at im Onlineshop für 44,50 Euro.

Bild: Shiseido

Gesichtswasser von Klairs

Der parfümfreie Supple Preparation Facial Toner von Klairs basiert auf pflanzlichen Extrakten. Das Gesichtswasser versorgt die Haut dank Hyaluronsäure mit extra viel Feuchtigkeit und stellt das natürliche Gleichgewicht der Haut wieder her. Außerdem kommt die Formel komplett ohne ätherische Öle aus und ist daher perfekt für besonders sensible Hauttypen geeignet. Den Toner bekommt ihr zum Beispiel auf zalando.at für ca. 22 Euro.