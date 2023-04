Jeden Tag ein Treffen mit anderen Personen? Das klingt vor allem für folgende drei Sternzeichen nach einer absoluten Horrorvorstellung. Denn sie haben nur sehr wenige Freunde, dafür aber echte und vor allem tiefe Verbindungen.

Um welche Tierkreiszeichen es sich dabei handelt, verraten wir euch hier.

Fische

Fische lieben es einfach, alleine zu sein. Sie brauchen keine anderen Personen, um glücklich zu sein. Auf Events und Partys herumzuwuseln und unzählige Bekanntschaften zu schließen, klingt für das Sternzeichen wirklich abscheulich. Viel lieber verbringt es Zeit mit sich selbst – und wenn es sein muss, eben auch mit ein, zwei Freunden. Ein Filmabend oder ein nettes Essen in der Stadt klingen toll. Doch nach ein paar Stunden reicht es aber auch schon wieder und der Fisch ist froh, sich wieder in seinen eigenen vier, vertrauten Wänden zurückziehen zu können.

Widder

Der Widder zählt zu jenen Sternzeichen, die ihren Freundeskreis bewusst sehr klein halten. Denn so viel, wie er um die Ohren hat, passiert es schnell mal, dass er seine Freunde vernachlässigt. Damit das nicht passiert und er auch ausreichend Zeit für sich selbst und seine:n Partner:in hat, fokussiert sich der Widder lieber auf einen „Inner Circle“, der ihm dafür umso mehr Kraft gibt. Denn um sich richtig wohl zu fühlen, braucht das Sternzeichen meistens eine ganze Weile. Bei den Personen, die sich gerade in seinem engen Umfeld befinden, klappt das aber schon Jahrzehnte lang sehr gut.

Jungfrau

Wenn die Jungfrau eines hasst, dann sind das Oberflächlichkeiten. Um mit jemandem befreundet zu sein, muss das Sternzeichen die Person wirklich sehr gut kennen. Dafür braucht es aber oft sehr, sehr lange. Denn so schnell lässt es niemanden an sich ran. Auch Small Talk ist so überhaupt nicht das Ding von Jungfrauen. Viel lieber sinnieren sie mit anderen über den tieferen Sinn des Leben. Aber eben nur mit Personen, die ihnen vertraut sind – ein Teufelskreis! Seine enge Clique bedeutet dem Sternzeichen daher wirklich alles und er versucht, diese so gut es geht zu schützen.