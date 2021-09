Den meisten von uns sind die Ex-Freundinnen unserer Partner suspekt. In unseren Köpfen haben wir auch schon ein genaues Bild von ihnen, das wir uns aus den vielen Erzählungen ausgemalt haben. Aber mit diesen drei Arten von Ex-Freundinnen hatten wir alle schon mal zu tun.

Habt ihr auch schon mal zu einer von ihnen gehört?

Diese drei Arten von Ex-Freundinnen kennen wir alle:

1. Eine gute Freundin

Diese Ex-Freundin wirkt einfach extrem lieb und nett. Außerdem freut sie sich sogar darüber, dass ihr euren Partner gefunden habt. Wenn sie nach langer Zeit mal wieder Kontakt mit ihrem Ex hat, dann erkundigt sie sich nach euch und ist sogar richtig interessiert. Sie ist nicht aufdringlich und wirkt so, als wäre sie mit sich und der Situation im Reinen. Eine so gute Beziehung zwischen Ex-Partnern kann für Verwirrung sorgen, denn eine Freundschaft zwischen Ex-Partnern ist sehr ungewöhnlich. Doch keine Sorge, ihretwegen braucht ihr euch wirklich keine Gedanken zu machen, denn sie stellt keine Gefahr dar.

2. Die Erbitterte

Diese Ex-Freundin ist der Horror, den wir uns gerne erspart hätten. Denn sie meldet sich immer wieder bei eurem Partner und möchte ihn um jeden Preis zurück. Sie sieht in dir eine Konkurrentin, versucht es aber gewieft zu verstecken. Um ihren Ex wieder zurückzugewinnen, schwelgt sie extrem gerne in Erinnerungen und versucht bei eurem Partner wieder alte Gefühle aufleben zu lassen. Oft taucht sie plötzlich aus dem Nichts auf, wenn ihr unterwegs seid, um eure Zweisamkeit gezielt zu stören. Meistens dann, wenn ihr eine Instagram-Story gepostet habt.

3. Die Allgegenwärtige

Diese Ex-Freundin ist die schlimmste von allen. Warum? Sie ist ständig Thema, obwohl sie gar nicht da ist. Wenn euer neuer Partner von ihr redet, dann spricht er nur in den höchsten Tönen von ihr. Es wirkt ganz so als hätte er noch Gefühle für sie. Das macht sie für euch irgendwie sehr bedrohlich. Denn sie löst in euch selbstverständlich begründete Verlustängste aus. In der Regel kam es ungewollt zur Trennung zwischen eurem Partner und ihr, deshalb kann er sie einfach nicht vergessen. Das heißt, die beiden wären noch ein Paar, hätte es die äußeren und ungewollten Umstände nicht gegeben.