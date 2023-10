Es ist offiziell: Ariana Grande hat sich von Dalton Gomez scheiden lassen. Knapp einen Monat, nachdem die Sängerin die Scheidung eingereicht hat, kam das Ex-Paar auf eine Einigung, mit der beide zufrieden sind.

Ein Ehevertrag soll die schnelle Scheidung begünstigt haben.

Ariana Grande: Scheidung ist durch

Oftmals ziehen sich Promi-Scheidung jahrelang, inklusive Rosenkrieg und öffentlicher Schlammschlacht. Bei Ariana Grande und ihrem Ex-Mann ist genau das Gegenteil der Fall. Im September reichte die „Thank U, Next“-Interpretin die Scheidung von Immobilienmakler Dalton Gomez ein. Knapp einen Monat später ist bereits alles geregelt und die Sängerin ist nun offiziell geschieden.

Wie TMZ berichtet, soll das Verfahren unkompliziert abgelaufen sein. Das Ex-Ehepaar war sich in so gut wie jeder Sache einig, auch Streit über die Vermögensaufteilung gab es keinen. Dafür setzten die beiden vor ihrer Hochzeit einen Ehevertrag auf. Auf Instagram teilte Ariana Grande, kurz nachdem die Scheidungs-News öffentlich wurden, eine Reihe an Bildern, die ihr Leben in den letzten Monaten zeigen. „Einige von damals, einige von heute“, schreibt die Sängerin in die Caption. Auffällig: Auf dem siebten Slide liegt Ariana Grande eingerollt in einem Hundebett neben ihren Vierbeinern. Ganz so spurlos ist die letzte Zeit also scheinbar nicht an der 30-Jährigen vorbeigegangen.

Millionenzahlung an Ex-Mann

Wie aus den Gerichtsunterlagen hervorgeht, habe Grande ihrem 28 Jahre alten Ex mehr als 1,2 Millionen US-Dollar gezahlt. Zudem bekommt Dalton Gomez die Hälfte des Erlöses ihres gemeinsamen Anwesens in Los Angeles. Schließlich soll Ariana auch in etwa 25.000 US-Dollar von Daltons Anwaltskosten übernehmen, wie es weiter heißt.

Böses Blut herrsche zwischen den beiden jedoch nicht. Eine Quelle verriet gegenüber TMZ, dass das Ex-Paar noch immer ein gutes Verhältnis zueinander habe. „Zwischen Ariana und Dalton herrscht immer noch eine starke gegenseitige Liebe und Respekt und sie wollen sicherstellen, dass alles richtig gemacht wird.“

2020 sind die beiden zusammengekommen und haben sich noch im selben Jahr verlobt. Im Mai 2021 wurde schließlich in einer kleinen, intimen Zeremonie in ihrem Wohnort Montecito geheiratet. Doch nur zwei Jahre später ist jetzt alles aus und vorbei.

Beide daten neue Partner

Mittlerweile sollen beide neu vergeben sein. Während die neue Frau an Daltons Seite noch unbekannt ist, sorgte Ariana mit ihrem angeblichen neuen Partner für Aufsehen. Denn dabei handelt es sich offenbar um ihren „Wicked“-Co-Star Ethan Slater. Das Pikante: Auch Ethan war bis vor kurzem noch verheiratet, hat mit seiner Jugendliebe Lilly Jay sogar gerade erst ein gemeinsames Baby bekommen. Doch im Sommer reichte Ethan ebenfalls die Scheidung ein.

Grande und Gomez sollen bereits seit Februar getrennt sein und haben ihre Scheidung erst einige Monate später bekannt gegeben. Zwischen Ariana und Ethan soll es allerdings erst gefunkt haben, nachdem beide sich von ihren damaligen Partner:innen getrennt haben. Wo die beiden Co-Stars in ihrer Beziehung aktuell stehen, ist allerdings nicht bekannt.