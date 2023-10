Manchmal stehen wir uns einfach selbst im Weg. Oftmals liegt das an kleinen Hirngespinsten, die man leicht überwinden kann. Doch hin und wieder sind es auch größere Brocken, die hinderlich für uns sind. Etwa, wenn wir seit Jahren einige Geister unserer Vergangenheit mitschleppen. Damit muss jetzt aber Schluss sein!

Besonders für drei Sternzeichen ist es nun an der Zeit, das Dunkle abzuhaken und dafür das Licht in ihr Leben zu lassen.

Stier

Viel zu lange schon schleppt der Stier Geister aus seiner Vergangenheit mit sich herum. Dabei ertappt er sich immer wieder bei dem Gedanken, ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn er gerade dabei ist, etwas zu genießen. Das Sternzeichen muss lernen, dass es die Dinge leider nicht mehr ändern kann. Ewigkeiten damit zu verbringen, darüber nachzudenken, ist für niemanden sinnvoll. Also sollte der Stier diesen Part seines Lebens endlich hinter sich lassen, damit er sich voll und ganz auf eine glänzende Zukunft konzentrieren kann.

Zwilling

Immer wieder hadert der Zwilling mit einer bestimmte Sache aus seiner Vergangenheit. Es lässt ihn nicht los und bringt ihn dazu, aus Angst auf einige schöne Dinge zu verzichten. Doch das Sternzeichen muss einsehen, dass ihn diese bösen Geister nicht ewig verfolgen werden. Wenn er den Mut findet, sie direkt zu konfrontieren, dann ist die Chance hoch, dass sie sich früher oder später in Luft auflösen und der Zwilling sein Leben endlich wieder genießen kann. Eine bestimmte Begegnung in der Zukunft wird hier ein wichtiger Schlüsselfaktor für das Tierkreiszeichen sein!

Steinbock

Der Steinbock vergisst nicht so schnell. Aus diesem Grund verfolgen ihn auch seit Jahren einige ungebetene Geister aus seiner Vergangenheit. Das Sternzeichen merkt, dass es sich oft verschließt und neue, wirklich gute Dinge nicht wirklich an sich heranlässt. Daher ist es auch schon oft vorgekommen, dass sich der Steinbock, vor allem in Sachen Liebe, einfach selbst im Weg gestanden ist. Damit muss jetzt Schluss sein! Denn das Sternzeichen kann dieser einen Sache nicht ewig hinterher trauern. Wenn der Steinbock sein Herz und seine Augen öffnet, wird er erkennen, dass die wahre Liebe nicht weit von ihm entfernt ist.