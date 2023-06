Bald ist es endlich soweit. In Staffel drei von „The Witcher“ schlüpft Henry Cavill ein allerletztes Mal in die Rolle des Hexers Geralt von Riva. Nun hat Netflix den ersten Trailer zu der Fortsetzung veröffentlicht.

Und soviel sei schon mal verraten: Henry Cavill steht ein wahrlich actionreicher Abschied bevor.

„The Witcher“: Erster Trailer zu Staffel 3 ist da

Die beliebte Fantasy-Serie „The Witcher“ geht in die letzte Runde – zumindest in der Form, in der Fans sie kennen und lieben gelernt haben. Denn Hauptdarsteller Henry Cavill hat bereits vor einiger Zeit verkündet, dass die kommende Staffel seine letzte sein wird. Mit umso mehr Spannung werden nun die neuen Folgen erwartet. Good News: Schon sehr bald hat das Warten ein Ende. Denn bereits am 29. Juni und am 27. Juli 2023 erscheint die dritte Staffel der Fantasy-Serie „The Witcher“ in zwei Teilen auf Netflix. Diese Episoden werden die letzten mit Henry Cavill in der Rolle des Geralt sein, bevor Liam Hemsworth ab der vierten Staffel dann den Hexer verkörpern wird.

Doch bevor Liam Hemsworth in seine neu Rolle schlüpft, dürfen wir uns noch auf reichlich Action mit Henry Cavill freuen. Netflix hat nun den ersten langen Trailer zur dritten Staffel von „The Witcher“ veröffentlicht. Und es sieht ganz danach aus, dass Henrys Abschied zu einem bisherigen Höhepunkt des Fantasy-Epos werden könnte.

Das verrät der Trailer

Wie der erster Trailer verrät, kommen wohl düstere Zeiten auf uns zu, oder besser gesagt auf Geralt von Riva, Zauberin Yennefer und Ciri. Denn die Situation um unsere Helden scheint sich zunehmend zu verschärfen. „Neutralität verschafft dir keine Statue. Aber sie hilft dabei, am Leben zu bleiben!“, sagt Geralt gleich zu Beginn des Clips und macht damit schon mal seinen Standpunkt klar. Denn während Ciris Ausbildung voranschreitet, erfahren leider auch immer mehr Monarchen, Magier und Bestien des Kontinents von ihrer Existenz.

So wird Cirilla aufgrund ihrer außergewöhnlichen Fähigkeiten auch von der berüchtigten „Wilden Jagd“, einer Horde unheimlicher Geister, gejagt. Im Trailer werden diese unheimlichen Gestalten nun erstmals deutlicher sichtbar und diese sind ganz schön creepy. Um Ciri zu schützen, versteckt Geralt sie auf der Insel Thanedd. Und natürlich beinhaltet der Trailer auch jede Menge Kampfsequenzen, die verdeutlichen, dass uns in der dritten Staffel eine Fülle von blutigen Auseinandersetzungen erwartet. „Zum ersten Mal versteh ich, was wahre Angst bedeutet“, hört man den Protagonisten sagen. Ob und wie das Trio der unheimlichen Situation entkommen wird, erfahren wir zum Glück schon sehr bald.

Netflix arbeitet schon an Staffel 4 und 5

Die vierte Staffel mit Liam Hemsworth soll noch in diesem Jahr in Produktion gehen. Und auch eine fünfte Staffel ist bereits offiziell bestätigt. Aber nicht nur das! Denn es gibt noch weitere spannende Neuigkeiten aus dem „The Witcher“-Universum: So sind noch zwei weitere Projekte in Arbeit. Nach „The Witcher: Nightmare of the Wolf“ erwartet uns mit „The Witcher: Sirens of the Deep“ noch ein weiterer Anime-Film. Zudem wird aktuell in Südafrika eine Spin-off-Serie über eine jugendliche Diebesbande, die sogenannte „Rattenbande“, gedreht. Für reichlich magischen Nachschub ist also schon mal gesorgt!