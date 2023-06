Apple will iPhone-User:innen nun vor unerwünschten Nacktbildern schützen. So kommen mit dem neuen iOS17-Update im Herbst auch Warnmeldungen für sensible Inhalte wie Dickpics!

Dank Nacktfotofilter werden künftig potenziell kritische Bilder automatisch unscharf gemacht.

Apple: iOS17-iPhone-Update warnt vor Dickpics

Hands up: Wer von euch hat schon einmal ungefragt ein Dickpic erhalten? Vermutlich viele. Wer hat sich darüber gefreut, ohne Vorwarnung plötzlich den Genitalbereich eines fremden Mannes sehen zu müssen? Vermutlich niemand. Und doch hat sich das Phänomen des sogenannten Cyberflashings, also des ungewollten Versendens von Nacktbildern im Internet, in den vergangenen Jahren weltweit zunehmend verschlimmert. Apple will nun gezielt dagegen vorgehen.

Bei der Worldwide Developers Conference (WWDC) in San Francisco hat der Technologie-Riese nun das neue Betriebssystem iOS 17 vorgestellt. Eine der vielen Neuerungen besteht darin, dass das iPhone in Zukunft aktiv darauf hinweist, wenn Nutzer:innen unerwünschte Nacktbilder oder sexueller Inhalt zugeschickt werden. Die neue Funktion soll vor allem Kinder und Jugendliche schützen.

Sensible Inhalte werden künftig unscharf gemacht

Die iPhone-Einstellungen der User:innen werden künftig um die Funktion „Sensitive Content Warning“ ergänzt, einer Art Nacktfotofilter. Mit dem Hinweis „Das könnten sensible Inhalte sein. Bist du sicher, dass du sie dir ansehen willst?“ werden Nutzer:innen dann vor kritischen Videos und Fotos gewarnt. Dabei wird auch explizit ergänzt, wenn es sich um eine nackte Person handelt.

Das gilt für Nachrichten aus Airdrop, der Kameragalerie, Facetime, Kontaktbildern und natürlich Apps wie WhatsApp. Eine vereinfachte Version dieser Funktion macht potenzielle Nacktbilder und -videos beim Empfang unscharf und sie werden erst nach einem Tippen auf „Zeigen“ sichtbar. Jeder Nutzer und jede Nutzerin kann diese Warnmeldung erhalten und aktivieren. Das Unternehmen betont zudem, dass die Bilder nicht auf den Servern von Apple gespeichert werden, sondern dass die Analyse auf dem Gerät selbst stattfindet.

Das sind weitere neue Features des Updates

Zudem bringt das neuste iPhone-Betriebssystem noch viele weitere Änderungen und Verbesserungen mit sich. So sei das Teilen mit AirDrop künftig einfacher. Und auch die Texteingabe soll sich für „schnelleres und genaueres Tippen“ intelligenter gestalten. Außerdem kommt das Update mit einer neuen Tagebuch App. Darin können User:innen ihre Dankbarkeit für schöne Momente in Worte bringen. Und auch der Standby-Modus verändert sich. Außerdem werden Mailbox- und Sprach-Nachrichten künftig automatisch transkribiert und als Text angezeigt. Erhältlich ist das iOS17-Update dann ab Herbst für alle gängigen iPhones ab der elften Serie inklusive XS, XR und SE.