Sie haben es getan. Das “Too hot to handle”-Paar Harry und Francesco hat sich nun in der Reunion-Folge der Netflix-Show verlobt. Der Heiratsantrag von Harry war der Höhepunkt des Wiedersehens und sorgte bei allen Kandidaten für romantische Stimmung.

Am 8. Mai veröffentlichte Netflix die Reunion-Folge, in der alle Kandidaten von “Too hot to handle” in einem Video-Call nochmal aufeinander trafen.

Neflix veranstaltet große “Too Hot To Handle”-Reunion

Am 17. April veröffentlichte Netflix die Dating-Show “Too hot to handle”. Seitdem ist die Kuppel-Sendung ein Hit und ständig im Gespräch. In der Show werden Singles in eine Villa in Mexiko geschickt. Zu gewinnen gibt es 100.000 Dollar. Doch nur wenn es zwischen den Kandidaten zu keinen körperlichen Annäherungen, Sex oder einem Kuss kommt. Bei Regelverstößen wird das Preisgeld reduziert. Nachdem die Dreharbeiten zur Reality-Show bereits im April 2019 endeten, trafen sich alle Kandidaten nun zu einem großen Wiedersehen wieder. In Form eines Video-Calls sollten die Kandidaten dabei aus dem Nähkästchen plaudern und berichten, wie sich ihr Leben nach den Dreharbeiten entwickelte. Die Folge gibt es seit dem 8. Mai auf Netflix zu sehen.

Harry macht Francesca einen Heiratsantrag

Neben harmlosen Flirts brachte die Show auch einige Paare hervor. Doch viele Pärchen trennten sich bereits nach kurzer Zeit. Nur Harry und Francesca sind seit ihrer gemeinsamen Zeit in Mexiko unzertrennlich. Die beiden sprachen in Interviews nun sogar schon über Ehe und Kinder. Ersteres soll sogar bald stattfinden. Denn Harry nutzte seine Chance während der Reunion-Folge und machte seiner Liebsten virtuell einen Heiratsantrag. “Du hast mein Leben komplett verändert. Ich liebe dich so sehr und kann es nicht erwarten, für immer mit dir zusammen zu sein”, gestand Harry während des Antrags. Überglücklich bejahte Francesca schließlich die Frage aller Fragen. Auch die anderen Kandidaten freuten sich für die beiden. Details zur anstehenden Hochzeit gibt es noch nicht.