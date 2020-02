Nicht jeder Mensch besitzt eine romantische Ader. Was den einen im siebten Himmel schweben lässt, ruft bei anderen Würgereiz hervor. Vielleicht liegt dein Sinn für Romantik aber auch einfach an deinem Sternzeichen.

Denn diese drei Sternzeichen sind besonders romantisch.

1. Schütze

Ein Bett aus Rosenblättern oder ein riesiger Plüschteddybär gehören für den Schützen in einer Beziehung auf jeden Fall dazu. Sobald er sich mit seiner neuen Flamme sicher ist, gibt es für kein halten mehr. Denn um seinem Partner zu beweisen, wie ernst es ihm ist, trägt der Schütze seine bessere Hälfte stets auf Händen.

2. Widder

Die Leidenschaft macht den Widder in der Liebe so unvergleichlich. Denn kein anderes Sternzeichen brennt so sehr für die Dinge, die es tut. Der Widder dagegen weiß, wie er seinen Partner zu behandeln hat. In einer Beziehung gibt er sowohl im Alltag, als auch im Bett immer einhundert Prozent und lässt die Flammen der Liebe, mithilfe von romantischen Gesten, täglich neu auflodern.

3. Fische

Fische sind wahre Experten auf dem Gebiet der Romantik. Anderen ihre Liebe, in Form von kleinen Aufmerksamkeiten, zu beweisen, ist für sie selbstverständlich. Zudem nutzen sie nicht nur materielles, um ihrem Partner zu zeigen, wie sehr sie ihn wertschätzen. Auch ihre Worte wissen Fische in einer Beziehung gekonnt einzusetzen, ohne dass für das Gegenüber sofort nach Süßholzgeraspel klingt.