Was ist dran an der Kraft der Sterne? Können sie wirklich die Zukunft voraussagen? Es gibt Menschen, die keine wichtige Entscheidung treffen, ohne nicht vorher erst einen Blick auf ihr Horoskop zu werfen. Andere Menschen verlassen sich einzig und alleine auf Fakten und wissenschaftlich erwiesene Theorien. Wir verraten euch, welche Sternzeichen einfach gar nichts mit Astrologie am Hut haben.

Diese Tierkreiszeichen glauben nicht an die Macht der Sterne!

Stier

Der Stier ist für seine Bodenständigkeit und seinen Pragmatismus bekannt. Astrologie ist etwas, was er nicht greifen kann. Und mal ehrlich, ein Horoskop lässt auch wirklich viel Spielraum zur individuellen Interpretation. Außerdem muss man vielleicht auch ein bisschen an die Magie der Sterne und des Universums glauben. Nichts für Skeptiker wie Stiere!

Zwilling

Die gespaltene Seele des Zwillings wirkt sich auch auf seine Einstellung zu Horoskopen aus. Einmal lassen sie sich vollkommen ein auf die Mysterien der Astrologie, aber am nächsten Tag finden Zwillinge den Glauben daran nur noch lächerlich. Hinzu kommt, dass Merkur, der Schutzpatron dieses Tierkreiszeichens, immerhin der Planet ist, der für die Logik steht. Rationales Denken steht beim Zwilling also ganz oben….meistens jedenfalls!

Steinbock

Bei Steinböcken war das Interesse an mysteriösen Geschichten noch nie besonders groß und unter dieser Rubrik verbuchen sie auch alles, was mit Sternzeichen zu tun hat. Weder kennt der Steinbock seinen Aszendenten, noch seine Mondzeichen – und auch deren Bedeutung könnte ihm nicht egaler sein. Er glaubt viel eher an Fakten, Dinge, die er nachvollziehen und sehen kann – denn alle astrologischen Einschätzungen sind für ihn so weit weg wie das Universum selbst. Wenn es Steinböcken zu sehr auf die Nerven geht, fangen sie ernsthafte Diskussionen an und stellen sogar den Charakter von Freunden infrage.