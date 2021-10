Ein Leben ohne Haustier? Unvorstellbar! Denn obwohl sie natürlich auch manchmal anstrengend sein können, zaubern sie uns dennoch immer ein Lächeln ins Gesicht und schenken uns Freude. Egal ob Hund oder Katze – manche Sternzeichen brauchen zum Glücklichsein einfach einen Vierbeiner in ihrer Nähe! Wir verraten euch, welche das sind.

Diese drei Tierkreiszeichen kommen einfach nicht ohne Fellnase an ihrer Seite aus.

Stier

Der Stier ist ein sehr treues, warmherziges und zuverlässiges Sternzeichen. Da liegt es auf der Hand, dass er auch locker die Obhut für ein Tier übernehmen kann. Ihm fällt es überhaupt nicht schwer, einen tierischen Freund zu umsorgen. Im Gegenteil: Da blüht der Stier erst richtig auf! Da er auch immer etwas Bodenständiges an sich hat, ist er sich auch der großen Verantwortung bewusst, die er für ein Lebewesen übernimmt. Weiteres Plus für den tierliebenden Stier: Er hat eine enorme Geduld. Auch nicht unwichtig in der Pflege und Erziehung eines Haustieres.

Widder

Der Widder ist eines der aktivsten Sternzeichen, die es gibt. Er ist immer in Bewegung und absolut kein Stubenhocker. Deshalb passt ein Hund, der ebenfalls viel Bewegung braucht, super zum Widder. Beide können sich dann gemeinsam beim Spielen, Spazieren oder Toben auspowern. Gleichzeitig ist der Widder sehr willensstark und kämpferisch. Kein Wunder, dass sein Haustier ihm aufs Wort gehorcht und top erzogen ist.

Krebs

Menschen mit dem Sternzeichen Krebs sind eins mit der Natur. Dort fühlen sie sich einfach ganz in ihrem Element. Da liegt es natürlich nahe, dass sie auch von der Tierwelt absolut fasziniert sind. Umgeben von Tieren fühlt sich der Krebs super wohl. Zudem sind Krebse sehr fürsorglich und selbstlos. Als bekennender Familienmensch macht er es sich zu Hause gerne gemütlich und teilt sein Heim auch gerne mit einem kleinen Freund, dem er Schutz und Geborgenheit geben kann. Krebse sind einfach die geborenen Herrchen bzw. Frauchen.