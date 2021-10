Halloween steht vor der Tür! Endlich wieder ein Grund, sich von Kopf bis Fuß so richtig creepy zu stylen. Natürlich darf da auch gruselige Halloween-Nailart nicht fehlen – Je ausgefallener desto besser!

Wir haben fünf coole Nagel-Looks für euch, die ihr ganz einfach selbst lackieren könnt.

Halloween-Nailart: 5 gruselige Looks für eure Fingernägel

1. Spinnennetze

Nichts schreit mehr nach Halloween, als schwarze Fingernägel und eklige Spinnennetze. Für diesen Look braucht ihr nicht viel, denn schwarzen und weißen Nagellack hat so gut wieder jeder in seiner Beauty-Lade. Für die creepy Halloween-Nailart die Nägel einfach schwarz lackieren. Die Spinnweben könnt ihr mithilfe eines Zahnstochers und weißem Nagellack nach Lust und Laune auftragen. Fertig ist der Look!

2. Blutspritzer

Blut, blutiger, Halloween! Dieser Look passt zu so ziemlich jedem Grusel-Outfit und ist im Nu gestylt. Zuerst einfach weißen Lack auftragen und trocknen lassen. Ein bisschen “versauter” geht’s dann bei den roten Blutspritzern zu. Achtung: Breitet dafür lieber altes Zeitungspapier oder viel Folie aus, um keine Lackspuren zu hinterlassen. Schnappt euch dann roten Nagellack und ein feines Sieb. Indem ihr den Lackpinsel über das Sieb streicht, bekommt ihr den Blutspritzer-Effekt auf euren Nägeln richtig gut hin! Die überschüssigen Farbspritzer auf euren Fingern einfach vorsichtig mit einem Wattestäbchen entfernen.

3. Geisterhände

Für diese Halloween-Nailart braucht ihr etwas mehr zeichnerisches Geschick und eine ruhige Hand – aber auch das bekommt man ganz einfach selbst hin. Die Farben, die ihr für den “Geisterhände-Look” braucht: Orange, Weiß und Schwarz. Zuerst den orangen Lack auf die Nägel auftragen und trocknen lassen.

Dann kommt der schwierigere Part: Die kleinen Geister könnt ihr mithilfe eines feinen Pinsels auftragen, am besten eignet sich dafür zum Beispiel ein weißer French-Manicure-Lack. Oder ihr verwendet einfach einen dünnen Malpinsel. Die Augen der kleinen Geister dann mit schwarzem Lack und einem Zahnstocher auftragen. Trocknen lassen, Klarlack drüber und fertig ist der Look!

4. Zoombie-Nägel

Ok, dieser Look ist ECHT GRUSELIG! Und den kann garantiert jeder nachmachen. Denn: Schlampig lackieren und daneben malen ist hier Pflicht! Für das Zoombie-Design, das fast so aussieht, als hättet ihr gerade jemanden zerfleischt, tragt ihr zuerst durchsichtigen Lack auf. Dann umrandet ihr die Nägel mit Kunstblut oder dunkelrotem Nagellack. Ruhig schmierig arbeiten und den Lack grob verwischen – fertig ist die creepy Halloween-Nailart!

5. Vollmond-Nägel

Dieses Nageldesign ist super einfach zum Selbermachen und sorgt gleichzeitig für den absoluten Hingucker. Alles was ihr dafür braucht: Weißen und schwarzen Lack und einen Schwamm. Zuerst die schwarze Grundierung auftragen und trocknen lassen. Kleiner Tipp: Richtig cool wird der Effekt, wenn ihr matten Lack verwendet.

Sobald die Nägel trocken sind, könnt ihr euch dem Mond widmen. Dazu einfach einen kleinen Kreis aus dem Schwamm (ihr könnt dafür auch einfach einen herkömmlichen Putzschwamm verwenden) ausschneiden. Diesen dann mit weißem Lack bestreichen und auf eure Nägel tupfen, um so einen Mund zu formen. Je nachdem, ob ihr die ganze Fläche des Schwamms mit Farbe bestreicht oder nicht, könnt ihr auch eine ganze Mondphase mit zunehmendem und abnehmendem Mond auf eure Nägel zeichnen. Et voilà – schon seid ihr ready für die Gruselnacht des Jahres!