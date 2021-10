Eine außerirdische Überraschung erhielt eine Frau im kanadischen Golden. Denn ein Meteoriten-Stück schlug in ihr Schlafzimmer ein und sorgte für einen Schockmoment.

Ihr Hund hat sie zum Glück vor dem Schlimmsten bewahrt.

Meteorit hatte die Größe einer Melone

Für Ruth Hamilton war es ein ganz normaler Abend in ihrem Schlafzimmer, als sie ihr Hund plötzlich mit einem lauten Bellen aus dem Schlaf riss. Nur Sekunden später folgt der nächste Schreck. Denn ein Stück von einem Meteoriten landet direkt in ihrem Schlafzimmer. “Es gab eine riesige Explosion und Trümmer im ganzen Gesicht”, erzählt Hamilton dem kanadischen Magazin “CBC”.

Ein Schock für die Kanadierin, gesteht sie. “Ich habe gezittert wie Espenlaub.” Denn ein Stück des Meteoriten landete mitten auf ihrem Kissen. So groß wie eine Melone soll der Meteorit sein. Verletzt wurde die Frau aber zum Glück nicht. Weil sie nicht wusste, was sie tun soll, informierte die Kanadierin den Notruf. Denn zu Beginn war ihr gar nicht bewusst, dass es sich tatsächlich um ein Stück von einem Meteoriten handelte. Viel eher vermutete sie Trümmer von einer nahe gelegenen Baustelle.

Frau möchte Meteoriten behalten

Doch die Arbeiter versicherten, dass an diesem Abend keine Sprengung durchgeführt wurde. “Aber die Arbeiter hatten einen Meteoriten oder eine Sternschnuppe explodieren sehen, und es gab ein paar Knallgeräusche…. Dann wussten wir, dass es ein Meteorit war, der durch mein Dach gestürzt war”, erzählt Hamilton.

Experten stellten später mit Sicherheit fest, dass es sich bei dem Gestein um einen Meteoriten handelt. In einem Interview mit “CBC” bestätigt das auch Peter Brown vom Fachbereich Physik und Astronomie der Western Universität in London (Ontario). Er will den Meteoriten jetzt genauer untersuchen und feststellen, woher er genau kam. Derzeit vermutet er, dass der Meteorit aus dem Asteroidengürtel gefallen ist, also dem Hauptgürtel unseres Sonnensystems.

Hamilton möchte das Gesteins-Stück anschließend aber behalten. Ganz verarbeitet hat sie den Schockmoment scheinbar noch nicht. “Du schläfst tief und fest, du denkst, du liegst sicher in deinem Bett, und du kannst anscheinend von einem Meteoriten getroffen werden“, sagt sie.