Ein schrecklicher Unfall überschattet Hollywood. Am Set des Western-Film „Rust“ hat Hauptdarsteller Alec Baldwin laut Polizei eine Requisitenwaffe abgefeuert und dabei eine Frau getötet. Auch der Regisseur des Films wurde schwer verletzt.

Wie es zu der „Fehlzündung“ kommen konnte, ist noch völlig unklar.

Requisitenwaffe zündete fehl: Alec Baldwin erschießt Kamerafrau

Am Filmset zum Hollywoodfilm „Rust“ ist es am Donnerstag zu einem äußerst tragischen Unfall gekommen. US-Schauspieler Alec Baldwin schoss mit einer Requisitenwaffe, von der er dachte, sie sei mit Platzpatronen gefüllt und dass damit nichts passieren könnte. Doch eine „Fehlzündung“ sorgte laut Polizei dafür, dass die Requisite zu einer tödlichen Waffe wurde: Eine 42-jährige Kamerafrau wurde tödlich getroffen, der Regisseur wurde schwer verletzt.

#BREAKING: @santafesheriff investigating incident at #Rust movie set on Bonanza Creek Ranch near Santa Fe. Pic from @KOB4 #Chopper4 shows an old church set blocked off, and set security confirms its lockdown. Other pic of Rust cast/crew. pic.twitter.com/8Cw9eg8kec — Tessa Mentus (@TessaMentus) October 21, 2021

Die Dreharbeiten fanden auf der Bonanza Creek Ranch in Santa Fe statt. Nach dem tödlichen Schuss wurden die Arbeiten am frühen Nachmittag sofort eingestellt. Der Produktionssprecher erklärte gegenüber dem Magazin „Deadline“: „Heute ereignete sich am New Mexico-Set von ,Rust‘ ein Unfall, bei dem eine Requisitenpistole mit Platzpatronen fehlzündete.“ Bei dem Opfer handelt es sich um die Kamerafrau Halyna Hutchins. Sie wurde, nachdem sie angeschossen wurde, direkt mit einem Hubschrauber in das Krankenhaus der University of New Mexico gebracht. „Dort wurde sie vom medizinischen Personal für tot erklärt„, heißt es in der Erklärung.

Polizei befragt Zeugen

Neben der 42-jährigen Halyna wurde auch der 48-jährige Regisseur Joel Souza von einer Kugel getroffen. „Herr Souza wurde mit einem Krankenwagen in das Christus St. Vincent Regional Medical Center gebracht, wo er wegen seiner Verletzungen behandelt wird“, verkündet die zuständige Polizeibehörde. Der Unfall ist nun Gegenstand von Ermittlungen: „Detektive untersuchen, wie und welche Art von Projektil abgefeuert wurde“, heißt es aus dem Büro des zuständigen Sheriffs. Anklage wurde bislang weder gegen Baldwin noch andere Mitarbeiter erhoben. Es wurde bereits mit Zeugenbefragungen begonnen, um den mysteriösen Fall aufzuklären. Alec Baldwin ist bei dem Western sowohl als Hauptdarsteller als auch als Produzent von „Rust“ an Bord.

Ähnlicher Unfall im Jahr 1993

Es ist allerdings nicht der erste tragische Unfall dieser Art. Bereits im Jahr 1993 starb der Schauspieler Brandon Lee, Sohn des Kampfsportstars Bruce Lee, am Set des Films „The Crow“ durch einen Bauchschuss. Die Autopsie ergab damals, dass Brandon von scharfer Munition getroffen wurde. Diese soll im Lauf der Waffe stecken geblieben sein und sich durch die Detonation einer Platzpatrone gelöst haben. Der Fall gilt zwar als offiziell aufgeklärt, aber bis heute kursieren viele Verschwörungstheorien rund um den Tod von Bruce Lee’s Sohn.