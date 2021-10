Die intensive Suche nach Brian Laundrie, dem Verlobten der ermordeten Gabby Petito, ist beendet. Denn das FBI fand die Leiche des 23-Jährigen.

Was genau zwischen Gabby und Brian passiert ist und wieso sie beide sterben mussten, gibt immer noch Rätsel auf.

Rätsel um Mordfall Gabby Petito

Es ist wohl einer der aufsehenerregendsten Mordfälle der jüngsten Geschichte: Eine junge Frau wollte den Sommer ihres Lebens gemeinsam mit ihrem Verlobten verbringen und durch die USA touren. Doch plötzlich geht etwas schief und sie kommt nie wieder zurück nach Hause. Dann die traurige Gewissheit: Sie ist tot. Erwürgt.

Wer ihr das angetan hat und vor allem warum, stellt Ermittler vor ein großes Rätsel. Und dann verschwindet auch noch die einzige Person, die der Polizei in diesem Mordfall helfen könnte – ihr Verlobter. Bis er dann selbst Wochen später tot aufgefunden wird. Was ist passiert? Warum musste Gabby Petito sterben? Und was hat Brian Laundrie damit zutun?

Fragen, die selbst für die Ermittler immer schwieriger zu beantworten sind, da das Netz aus Lügen und Geheimnissen einfach zu groß ist. Doch eines steht fest: Die Suche nach Brian Laundrie ist nun beendet.

Leiche von Brian Laundrie gefunden

In einem Naturreservat in Florida, das bis vor kurzem noch unter Wasser stand, hat das FBI vor wenigen Tagen Gegenstände sowie menschliche Überreste gefunden. Schnell war klar, dass sowohl der Rucksack als auch das gefundene Notebook Brian Laundrie gehören. Jetzt gibt es auch Gewissheit, um wen es sich bei der Leiche handelt. Denn anhand einer zahnmedizinischen Untersuchung des Körpers konnte der 23-Jährige identifiziert werden, wie es seitens des FBIs heißt. Die Umstände von Laundries Tod sind jedoch noch nicht geklärt.

Der Verlobte von Gabby Petito galt zwar nicht offiziell als Verdächtiger in dem Mordfall der 22-Jährigen. Doch er wurde als „Person von Interesse“ eingestuft, nachdem er ohne Petito von dem mehrwöchigen Campingtrip zurückgekehrt war, sich in Schweigen hüllte und danach selbst verschwand.