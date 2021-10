Auf Twitter schildert Superstar Cardi B ihre Liebe für den Netflix-Hit „You“. Vor allem Hauptdarsteller Penn Badgley scheint es ihr angetan zu haben. Und zwar so sehr, dass sie in der Serie sein nächstes Stalker-Opfer sein will.

Zwischen den beiden Stars entstand in den vergangenen Tagen eine intensive Twitter-Freundschaft.

Cardi B und Penn Badgley: Eine unerwartete Freundschaft

Mit dieser Freundschaft haben wohl wirklich die wenigsten gerechnet. Denn pünktlich zum Start der dritten Staffel „You“ teilt Superstar Cardi B ein Video von Hauptdarsteller Penn Badgley, in dem er die Social-Media-Präsenz der Sängerin lobt. „Sie hat eine unglaublich authentische Beziehung [Anm.: zu ihren Followern] und das ist, warum die Leute sie so sehr mögen„, erklärt Badgley in dem Video. Ein Lob, das Cardi scheinbar enorm schmeichelt. Denn zu dem Video schreibt sie: „OOOOMMFFFGGGGG Er kennt mich!!! OMMMGGGG!!!!!!Yoooo als ob ich berühmt wäre“

Der Beginn einer wundervollen Twitter-Freundschaft. Denn auch Penn Badgley ist geschmeichelt von der Erwähnung und nur kurze Zeit später gehen die beiden den nächsten Schritt in ihrer Twitter-Beziehung: Sie tauschen ihre Profilbilder. Penns Profil hat also ein Bild von Cardi und umgekehrt.

Cardi B will Teil der neuen „You“-Staffel werden

Aber damit noch nicht genug. Cardi scheint Gefallen an der Situation gefunden zu haben und will ihre Liebe für die Serie und den Schauspieler jetzt auf eine neue Stufe heben. Konkret bittet sie Netflix deshalb um eine Rolle in der nächsten Staffel.

Aber nicht irgendeine: Sie will die weibliche Hauptrolle und damit Hauptfigur Joes nächstes Stalking-Opfer werden. Auch wie genau die Szene ablaufen soll, weiß Cardi scheinbar ganz genau. In einem Tweet schreibt sie deshalb: „Es ist also Folge 1 und ich bin auf der Pariser Modewoche und mache den Laden dicht! Ich drehe mich um und da stehst DU. Ok, mach es zu Ende @netflix“.

So it’s episode 1 and I’m at Paris Fashion week shutting it down! I turn around and there stands YOU



Ok finish it off @netflix 😌 pic.twitter.com/Y0TEKwlPbQ — iamcardib (@iamcardib) October 21, 2021

Auch Netflix feiert die neue Twitter-Freundschaft

Eine Szene, die nicht nur Cardis Fans feiern, sondern scheinbar auch Netflix. Denn der Streaming-Anbieter hat seine Twitter-Beschreibung ebenfalls an die neue Freundschaft angepasst und schreibt: „Petition für einen Gastauftritt von Cardi B in Staffel 4 von You!“ Bleibt also abzuwarten, ob und wie Cardi in der kommenden Staffel zu sehen sein wird.

Es wäre übrigens nicht ihr erster Schauspieljob. In dem Kinoerfolg „Hustlers“ spielte sie an der Seite von Jennifer Lopez bereits eine Stripperin.