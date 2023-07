Let’s go to the beach! Was gibt es im Sommer schöneres, als am Meer zu entspannen und die Seele baumeln zu lassen? Richtig: das ganze auch noch in einem stylishen Beach-Look zu machen! Nichts macht mehr Spaß, als sich im Sommerurlaub in Sachen Outfit mal etwas aus der Komfortzone herauszuwagen und den Bikini- oder Badeanzug-Look von oben bis unten durchzustylen!

Inspiration gefällig? Wir haben hier fünf völlig unterschiedliche Strandlooks für euch (die man natürlich auch zu Hause oder im Schwimmbad tragen kann!).

1. Badeanzug mit Animal Print

Diesen Sommer wird’s wild! Animal Prints sind wieder da – und wir gehen das gleich richtig großflächig an und setzen auf einen auffälligen Badeanzug im Tigerlook. Seidenkimono, Statement-Sonnenbrille und großer Strohhut dazu kombiniert – schon seit ihr ready für einen stylischen Tag am Strand von Ibiza & Co. Diva-Mood inklusive!

2. Knallige Farben

Bunt lautet das Motto in diesem Sommer! Deshalb dürfen Bikinis heuer ruhig auch mal richtig knallen. So wie dieser Neon-Gelbe Bikini. Noch auffälliger wird der Look mit buntem Strohhut und Badeschlapfen mit Fransen, die für einen absoluten Hingucker sorgen. Schlichte Tasche und schwarzes Wickelkleid übergeworfen – schon steht dem Tag am Strand nichts mehr im Weg!



3. Bikini-Look im Boho-Style

Die Kombi Strand & Boho-Style wird einfach nie langweilig! Und ist das perfekte Motto für einen entspannten Tag am Strand. Unser Lieblings-Boho-Look: ein schlichter weißer Bikini kombiniert mit einem cuten Strandrock mit Fransen. Accessoires wie Strohhut, Ledersandalen und Korbtasche runden den Beach-Look perfekt ab! Und auch der Sundowner-Party in der Strandbar steht mit diesem Outfit nichts mehr im Weg!

4. All Black Everything: Bandeau-Bikini

Geht einfach immer: All-Over-Schwarz! Auch dieser Look kommt einfach nie aus der Mode. Black on black on black – muss man einfach lieben! Unser Black-Favorit in dieser Saison: schlichter Bandeau-Bikini mit schwarzem Strandkimono und schlichten Badeschlapfen. Ein großer Shopper und goldene Hoops sorgen für das gewisse Extra!

5. Sportlich

Natürlich darf auch der sportliche Look nicht fehlen. Auch hier setzen wir diesen Sommer auf knallige Farben. Dieser One-Shoulder-Badeanzug sorgt für den perfekten Halt beim ausgiebigen Schwimmen im Meer. Die Knallfarben und Cutouts versprühen obendrein richtig sommerliche Vibes! Shopper in bunten Farben dazu kombiniert – sportliche Pantoletten und Kappe runden den sporty Beach-Look ab.