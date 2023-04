Sobald man Social Media öffnet, sieht man gefühlt den gesamten Freundes- und Bekanntenkreis im Urlaub relaxen. Der Gedanke, der einem da sofort kommt: Ich will auch! Welche Sternzeichen gerade dringend etwas Auszeit brauchen, lest ihr hier.

Fernweh incoming …

Löwe

Der Löwe sehnt sich nach Sonne, Strand und Meer. Nur blöd, dass der nächste Urlaub noch ziemlich weit entfernt ist und das aktuelle Frühlingswetter auch so überhaupt nicht mitspielt. Dazu kommt, dass das Sternzeichen langsam aber sicher merkt, wie seine Energie-Reserven immer weniger werden. Um das zu ändern, gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit: Eine kurze Auszeit. Einfach mal rauskommen. Auch wenn es nur ein Ortswechsel im Landesinneren ist, der Körper und Geist für ein paar Momente lang abschalten lässt. Der eigentlich sehr energiegeladene Löwe merkt anschließend, dass ihm das wirklich gutgetan hat.

Waage

Wann war das letzte Mal, dass ihr mal so richtig Urlaub gemacht habt, liebe Waagen? Um euch selbst zu schonen, ist es jetzt wirklich an der Zeit, mal kurz abzuschalten und durchzuschnaufen. Auch, wenn es nur die Wohnzimmer-Couch ist und im Hintergrund belanglose Serien und Filme laufen. Hin und wieder muss man es sich selbst einfach wert sein, auf die Bremse zu treten oder einfach mal einen Gang zurückzuschalten.

Steinbock

Aktuell verbringt der Steinbock mehr Zeit als gewöhnlich auf Instagram und TikTok. Keine gute Idee. Denn das macht das Sternzeichen gerade einfach nur unzufrieden und wütend. Denn so ziemlich jedes Posting, das er sieht, zeigt jemanden in Badekleidung am Strand. Vor lauter Palmen-Neid würde der Steinbock am liebsten durch den Bildschirm direkt in die Location springen. Da das aber leider nicht ohne immense Verletzungsgefahr funktioniert, sollte sich das Sternzeichen besser darum kümmern, dass die Vorstellung zur Realität wird.