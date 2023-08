Es war für viele wohl eine ziemlich überraschende Nachricht, die vor einigen Wochen das ganze Internet beschäftigte. Elon Musk und Mark Zuckerberg wollten gegeneinander kämpfen. Und zwar in einem richtigen Faustkampf. Doch so wie es aussieht, ist der Kampf schon wenige Wochen später Geschichte.

Zumindest, wenn es nach einem der Milliardäre geht!

Zweikampf Elon Musk vs. Mark Zuckerberg Geschichte?

„Ich denke, wir sind uns alle einig, dass Elon es nicht ernst meint und es an der Zeit ist, weiterzuziehen“, schreibt Meta-Chef Mark Zuckerberg jetzt in einem Post auf seiner neuen Plattform Threads. Gemeint ist damit jener Zweikampf der Milliardäre, dem das Internet seit einigen Wochen entgegenfiebert.

Denn nachdem sich die beiden Social-Media-Besitzer in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder gegenseitig online aufgehetzt haben, endete die Debatte Threads vs. Twitter (beziehungsweise seit kurzem „X“) in einer Abmachung. Ein Zweikampf sollte den nicht enden wollenden Streit der beiden Männer ein für alle Mal – und sehr medienträchtig -klären.

Und wie Zuckerberg jetzt schreibt, war er wohl wirklich motiviert, in den Ring zu steigen. „Ich habe ein echtes Datum angeboten. Dana White [Anm. der Präsident der Ultimate Fighting Championship in den USA] hat angeboten, daraus einen echten Wettkampf für einen guten Zweck zu machen.“ Im Vorfeld wurde immer wieder von beiden Seiten betont, dass es ein internationales Spektakel werden könnte, bei dem die Einnahmen für wohltätige Zwecke gespendet werden sollten.

„Ich werde mich darauf konzentrieren, mich mit Leuten zu messen, die den Sport ernst nehmen.“

Doch einer stelle sich weiterhin quer: Elon Musk. „Elon will keinen Termin bestätigen, sagt dann, dass er operiert werden muss, und bittet jetzt darum, stattdessen eine Übungsrunde in meinem Hinterhof zu machen“, enthüllt Zuckerberg in dem Post. „Wenn es Elon jemals ernst ist mit einem echten Termin und einer offiziellen Veranstaltung, weiß er, wie er mich erreichen kann. Ansonsten ist es an der Zeit, weiterzuziehen. Ich werde mich darauf konzentrieren, mich mit Leuten zu messen, die den Sport ernst nehmen.“

Nach Wochen des Hin und Her ist es für Zuckerberg wohl also endgültig. Der Kampf, für den sich zwischenzeitlich sogar das Kolosseum in Rom angeboten hat, ist also Geschichte. Doch wenig überraschend lässt Elon Musk die Kritik nicht auf sich sitzen. Denn seiner Ansicht nach ist der Kampf wohl noch lange nicht abgeschrieben. Stattdessen nennt er Zuckerberg auf seiner Plattform „X“ in Kommentaren ein „Huhn“. Außerdem teilt er Screenshots des Chats zwischen ihm und Zuckerberg, in denen er darauf pocht, doch einfach in Zuckerbergs Garten zu kämpfen, da er am Montag in der Stadt sei. Zuckerberg habe „Angst“, kommentiert Musk und schreibt später „Ich kann es kaum erwarten, morgen an seine Tür zu klopfen.“

Ob es also wirklich zu einem Kampf zwischen den beiden kommt – und wo und wie dieser übertragen wird, bleibt abzuwarten. Der Streit der beiden Superreichen scheint auf jeden Fall noch lange nicht vorbei zu sein.