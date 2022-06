Sommer, Sonne, Sonnenschein. Was für einige von uns wie der wahrgewordene Traum klingt ist für andere der absolute Horror. Denn einige sehen im Sommer einfach nur schwitzen, stinken und dehydrieren.

Diese drei Sternzeichen können den Sommer ganz besonders wenig leiden.

Zwillinge

Zugegeben, eigentlich können die Zwillinge schon erkennen, warum der Sommer für viele so toll ist. Als extrem soziale und extrovertierte Wesen sehen sie, dass im Sommer die meisten spannenden Aktivitäten auf sie warten. Gäbe es da nicht ein Problem: Die Hitze! Denn wenn Zwillinge eines absolut nicht leiden können, dann schwitzen. Sie hassen es, in der prallen Sonne zu stehen und nur so dahinzuschmelzen; da hilft auch das beste Eis nichts.

Für die Zwillinge ist deshalb klar: Die heiße Jahreszeit verbringt man am besten in klimatisierten Räumen – oder unter schattigen Bäumen!

Jungfrau

Jungfrauen neigen dazu, sehr eitel zu sein. Sie sind ständig um ihr Äußeres bemüht und wollen in jeder Situation den bestmöglichen Eindruck hinterlassen. Bei unvorhersehbaren Hitzewellen, miefigen U-Bahnen und schweißtreibendem Treppensteigen wird das aber ein Ding der Unmöglichkeit. Und genau das hassen die Jungfrauen am Sommer.

Seien es Schweißperlen auf der Oberlippe, Brustschweiß oder einfach das Gefühl, nach einer Fahrt in den öffentlichen Verkehrsmitteln am ganzen Körper zu kleben: Sie fühlen sich im Sommer einfach nicht wohl und können erst entspannen, wenn sie sich ihre kühlende Dusche gegönnt haben.

Widder

Widder finden den Sommer eigentlich gar nicht so schlimm. Sie genießen die warmen Temperaturen, sehnen sich nach Nachmittagen am See und lieben es zu grillen. Nur eine Sache macht den Sommer für sie Jahr für Jahr kaputt: All ihre Freunde verschwinden plötzlich.

Denn während die Widder gerne gemütlich zu Hause bleiben und die Natur in ihrer Umgebung genießen, verschlägt es ihr Umfeld immer in die exotischsten Gebiete. Das Tierkreiszeichen fühlt sich dadurch ziemlich isoliert und einsam und kann die schönen Sommerstunden einfach nicht genießen. Kleiner Tipp, liebe Widder: So ein Nachmittag am See kann auch total Spaß machen, wenn man alleine hinfährt.