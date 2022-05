Es gibt Dinge, die so unfassbar praktisch sind, dass wir sie in unserem Alltag nie wieder vermissen möchten. Ohne was wir 2022 nicht mehr leben können, verraten wir euch hier!

Flexible Smartphone Stative

Nicht erst, seit Selfie Sticks 2014 einen regelrechten Boom erlebt haben, wissen wir: Manchmal steht der schöne Hintergrund des Bildes einfach im Vordergrund! Profi-Fotografen und Influencer greifen deshalb fast immer zum Stativ. Damit auch dir solche Fotos gelingen, musst du aber keineswegs ein riesiges Stativ mit dir herumschleppen. Die Lösung: Smartphone Stative mit flexiblen Beinen! Diese passen in jede Handtasche und lassen sich auch an Gegenständen montieren, was dir ganz neue Foto-Möglichkeiten eröffnet. Wir sagen 2022 auf jeden Fall „Bye Bye“ zu nervigen Selfie Stick-Stangen in unseren Bildern und „Hello there“ zu atemberaubenden Aufnahmen mit Like-Garantie!

via GIPHY

Coffee to go-Cups

Ganz ehrlich: Plastik ist sowas von 2021! Deshalb sagen wir Einwegbechern den Kampf an und haben dieses Jahr immer einen eigenen, wiederverwendbaren Take Away-Cup dabei. Aber nicht nur deshalb setzen wir voll auf einen eigenen Kaffeebecher: Der CUP Coffee to go-Becher von FLSK hält unseren Lieblingskaffee bis zu drei Stunden heiß und besticht zudem mit einem award-winning Design! Den zeitlosen, praktischen CUP von FLSK gibt es jetzt auch in den neuen Farben „stone“ und „sky“ – für Kaffeegenuss in seiner schönsten Form! 😍

Bild: FLSK Products GmbH

Kabellose Kopfhörer

In den Öffis die Kopfhörer einzustöpseln und für einige Momente ganz in seine eigene Welt einzutauchen gehört zu den besten Feelings der Welt! Seit Corona stellt sich das manchmal aber höchst kompliziert dar, denn spätestens, wenn man die Maske auf- oder absetzen will, hängen die Kabel der Kopfhörer irgendwie im Weg – mal ganz abgesehen von dem Kabelsalat, der sich immer in der Handtasche bildet. Obwohl kabellose Kopfhörer keine Weltneuheit mehr sind, sehen wir immer noch oft genug Menschen im Kampf mit dem Kabel. Deshalb ein absolutes Must-Have 2022!

via GIPHY

Loungewear

„Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.“ – Äh nein, da können wir dem lieben Karl Lagerfeld absolut nicht zustimmen! Denn nicht nur im Home Office sind Jogginghosen und Pullis zu einem fixen Bestandteil unserer Garderobe geworden. Aufgepimpt mit ein paar coolen Sneakern, Accessoires und einer guten Tasche, lassen sich die locker sitzenden und bequemen Teile auch im Alltag super tragen. Nicht umsonst sind auch die Modehäuser auf diesen Trend aufgesprungen und bieten Loungewear nun in allen Farben und Formen an!

Desinfizierende Handpflege

Stell dir vor: Du bist auf einem öffentlichen WC und wäschst dir die Hände, eine andere Dame kommt aus der Toiletten-Kabine – und geht schnurstracks raus! Ist dir das schon mal passiert? Und genau deshalb wollen wir auch Post-Corona die kleine Tube Desinfektionsmittel in unseren Handtaschen nicht mehr missen!

via GIPHY