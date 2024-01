Die große Essensprüfung hat wohl uns als Zuschauer:innen mehr zugesetzt, als Felix, Kim und Twenty4Tim, die Köstlichkeiten wie Ziegenanus und Kamelzunge verspeisen müssen. Kim hat aber sowieso andere Probleme. Denn Leyla und Ex Mike kommen sich im Dschungelcamp immer näher.

Das ganze Update zu Tag 7 findet ihr hier!

Dschungelcamp Tag 7: Die Essensprüfung bringt uns alle an unsere Grenzen

Bisher war es bei Essensprüfungen im Dschungelcamp ja so: Die „Speisen“, die die Camper:innen in einer unmenschlichen Zeit verdrücken mussten, waren so ziemlich das ekeligste an der ganzen Sendung. Wir erinnern uns: Ein Glas voller Blut, Urin, einzelne Fischaugen, Genitalien und so weiter. Diesmal hat uns als Zuschauer:innen aber etwas ganz anderes dazu gebracht, vielleicht doch mal kurz auf Stumm zu schalten: die Würgegeräusche von Twenty4Tim, die in einer derartigen Situation NATÜRLICH vollkommen verständlich sind. Hübsch anzuhören war’s aber trotzdem nicht.

Wie ich die Essensprüfung mit Magen-Darm ansehe:

Ich wollte sowieso nichts essen

#ibes pic.twitter.com/tkaGBqApIo — HSME, die zornige kleine Elfe (@krissi_ed) January 25, 2024

Trotz Würgereien und Ekel-Essen schlagen sich die drei Prüflinge tapfer durch. Moderatorin Sonja hat immer wieder Motivationssprüche parat, wie etwa: „Jetzt musst du dir den Anus hinter die Binde kippen“. Damit flutscht es doch gleich besser! Am Ende können sie zehn von elf Sternen erspielen, was bedeutet: das Abendessen fällt diesmal richtig gut aus. Fraglich ist allerdings, ob die drei dann überhaupt noch Hunger haben.

Anyas Mutter lächelt nie und hat einen krummen Rücken

Währenddessen im Camp: Anya bohrt bei Sarah nach, wie es denn so ist, Mutter zu sein. Dabei sucht sie eigentlich bloß nach einer uneleganten Überleitung zu ihrer eigenen Mutter. Doch statt einer liebevollen oder berührenden Story, bei der kein Auge trocken bleibt, hat das Model etwas anderes auf Lager. Sie erzählt, dass das Verhältnis zu ihrer Mama so schlecht ist, dass die beiden überhaupt keinen Kontakt haben. Warum? Im Grunde, weil Anyas Mutter zu rauchen begonnen hat und ihr das als Tochter gar nicht gefällt.

Doch das war noch längst nicht alles: Anya fühlt sich, seit sie in der Pubertät war, nicht mehr geliebt von ihrer Mutter. Umgekehrt scheint aber auch nicht unbedingt viel Liebe rauszugehen, denn laut Anyas Beschreibung, kann man sich ihre Mama ungefähr so vorstellen: „Sie lächelt nie, hat einen krummen Rücken – ich habe mich irgendwann geschämt, mit ihr rauszugehen. Meine Mutter ist auch kritikunfähig“. Ok wow, da muss selbst Sarah schlucken. Hat sie das gerade wirklich gesagt?

Wie Anya ihre Mutter vor einem Millionenpublikum beschrieben hat#ibes pic.twitter.com/ibsqt5xcxY — Roman Wagner (@RealRomanWagner) January 25, 2024

Und Anya macht weiter: „Als sie erfahren hat, dass ich in den Dschungel gehe, kam ein Anwaltsschreiben, das mir verbietet, über sie zu reden“, erzählt sie. Jetzt fällt der Groschen auch bei Sarah: „Ich konnte es gar nicht glauben, dass sie diese Thematik jetzt sucht. Sie hätte ihre Mutter ja überhaupt nicht ansprechen müssen. Deshalb wollte sie mich sprechen, um über ihre Mutter zu reden“, sagt sie anschließend im Dschungeltelefon. Man muss eben nur wissen, wie …

anyas familie sobald sie ausm dschungel kommt #ibes pic.twitter.com/yzLydk1sUT — kim (@seelenmanoever) January 25, 2024

Schäferstündchen im magischen Weiher

Natürlich bleiben wir in dieser Folge auch von Kims Liebeskummer oder Rachefeldzug oder wie auch immer man das nennen mag, nicht verschont. Einige aus der Gruppe beschließen, den super-heißen Tag im Weiher zu verbringen und sich abzukühlen. Mit dabei sind auch Mike und Leyla, die sich langsam aber sicher immer weiter annähern. Da kommt es gerade recht, dass beide im magischen Weiher dippen. Dschungelfans der ersten Stunde wissen nämlich ganz genau, was passieren kann, wenn zwei Stars, die sich ganz gut finden, darin baden: es knistert!

Schon ganz cute, die zwei! Bild: RTL

2011 waren es Jay Khan und Indira Weis, die sich darin leidenschaftlich küssten. Gibt es jetzt also vielleicht bald ein weiteres (Fake-)Dschungel-Couple? Dafür müssten Mike und Leyla allerdings erst eine große Hürde überwinden. Denn Mikes Ex Kim wacht über die beiden wie eine Elster über ihre Beute. Ihre Reaktion, als sie die beiden Camper auf Kuschelkurs sieht? „Ich bin schockiert!“. Anya versucht, Kim zu beruhigen, indem sie ihr erklärt, dass es einen ganz einfachen Grund dafür gibt, weshalb sich die beiden so leidenschaftlich umklammert haben. „Da waren ganz viele Tiere und sie brauchte jemanden, der sie trägt!“. Na klaaaar …

„Flüche gehen raus“

Der Streit – oder wie Kim es nennt – Konkurrenzkampf zwischen ihr und Leyla geht weiter. Die beiden versuchen, ihren Konflikt am Lagerfeuer zu klären. Doch statt einer Lösung gibt es etwas anderes: Flüche! Kim droht ihrer Mitcamperin damit, dass ihr persönlicher Schamane (ihre Begleitperson, die es sich einstweilen in einem Luxushotel etliche Kilometer entfernt, gut gehen lässt) schon dafür sorgen wird, dass jeder das bekommt, was er verdient. Unser bisheriger Lieblingsspruch der ganzen Sendung: „Flüche gehen raus!“. Den müssen wir uns merken!

Am Ende der Sendung erfahren wir, dass es wieder Kim ist, die zur nächsten Dschungelprüfung antreten muss. An dieser Stelle fragen wir uns, wer hier verflucht ist …

