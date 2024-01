Ein krebskranker Fan des US-Stars Selena Gomez teilte vor kurzem in einem TikTok-Video seinen Herzenswunsch: Er möchte sein Idol treffen oder zumindest von ihr wahrgenommen werden. Damit ihm dieser Traum in Erfüllung geht, bat er die Community um Hilfe.

Wie Selena auf den Kindheitswunsch ihres Fans reagierte, erfahrt ihr hier.

Krebskranker Fan richtet einen Herzenswunsch an Selena Gomez

Ein Tiktok-Clip eines riesengroßen Fans von Selena Gomez ging innerhalb kürzester Zeit viral. In dem Video zeigt sich ein Tiktok-User namens Timothy mit einem bewegenden Appell: Er hat Krebs im vierten Stadium und wünscht sich nichts sehnlicher, als von seinem größten Idol gehört zu werden. „Seit ich Krebs habe, war es immer einer meiner Wünsche, Selena Gomez zu treffen oder einfach nur von ihr wahrgenommen zu werden. Auch wenn sie einfach nur dieses Video sehen würde, könnte ich ehrlich gesagt friedlich sterben.“, so der Fan aus Kanada in seinem Clip.

Damit ihm dieser Herzenswunsch in Erfüllung geht, bittet er die gesamte TikTok-Community um Hilfe, und hofft, dass er es so schafft, Selena zu erreichen. „Wenn meine Kindheitsträume wahr werden, werde ich buchstäblich der glücklichste Mensch auf Erden sein. Ich werde ein glückliches kleines Krebskind sein.“, so Timothy. Und siehe da: Sein Clip erreichte innerhalb von 72 Stunden über sechs Millionen Aufrufe auf der Plattform – darunter tatsächlich auch Selena Gomez selbst!

@timothyy.b HELP ME MAKE MY CHILDHOOD DREAMS COME TRUE ✨🥹 @Rare Beauty @Selena Gomez ♬ original sound – Tim:)

Selena reagiert emotional

Der Traum von Timothy ging tatsächlich in Erfüllung! Die Sängerin reagierte mit einem Duett auf das ursprüngliche Video ihres Fans auf Instagram und TikTok. In dem Reaction-Video zeigte sich der Star äußerst emotional. Am Ende des Clips murmelte sie dann sogar noch: „Ruf mich an“. Zum Glück nahmen viele Selena-Fans dieses Video auf, denn nach kurzer Zeit löschte sie es wieder.

In einem späteren Update teilte Timothy dann sogar noch aufregendere News mit seinen Follower:innen: Selena Gomez hat ihm tatsächlich eine Nachricht auf TikTok geschrieben und nach seinem Instagram-Account gefragt! „Ich kann nicht glauben, dass dies das echte Leben ist. Ich danke euch allen so sehr“, freut sich der junge Kanadier. Er schafft es kaum, seine Emotionen in Worte zu fassen: „Ihr wisst nicht, wie viel mir das bedeutet. Ich stehe buchstäblich unter Schock. Mein ganzes Leben lang habe ich nur versucht, von ihr wahrgenommen zu werden, und jetzt passiert das alles euretwegen.“

@timothyy.b THANK YOU ALL FOR MAKING MY DREAMS COME TRUE @Rare Beauty @Selena Gomez ♬ original sound – Tim:)

(K)ein Treffen in Sicht?

Auch die TikTok-Community freut sich mit Timothy über Selenas Reaktion auf das Video ihres krebskranken Fans. „Das Internet kann eine mächtige Sache sein!!! Ich freue mich für dich 😍.“, kommentierte etwa eine Userin. Jemand anderer schreibt: „Du hast es geschafft! Du hast es manifestiert und wir waren alle hier, um dich zu unterstützen 🥳🙌🏻💕 Alles Gute für dich“. Viele andere User:innen sind wiederum neugierig, wie es denn nun weitergeht. Werden sich Selena und Timothy treffen? Oder wird Selena ihn anrufen? Diese Fragen bleiben uns allen vorerst unbeantwortet. Doch ein persönliches Treffen scheint tatsächlich ziemlich realistisch. Denn am Ende seines Update-Clips verrät Timothy, dass er schon ziemlich bald für seinen Geburtstag in Los Angeles sein wird und er hofft, sein großes Idol dort zu treffen. Wir drücken ihm auf alle Fälle die Daumen und verfolgen seine Geschichte weiterhin auf TikTok!