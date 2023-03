Offiziell soll Aaron Carter an einer Überdosis gestorben sein. Doch seine Mutter Jane Schneck stellt nun in mehreren Postings auf Facebook klar, dass sie nicht daran glaubt. Sie ist sich sicher, dass ihr Sohn ermordet wurde und fordert deshalb eine erneute Untersuchung. Außerdem teilt sie schockierende Fotos des Badezimmers, in dem ihr Sohn tot gefunden wurde.

Die Polizei hat sich inzwischen zu Janes Behauptungen geäußert.

Mutter von Aaron Carter denkt, es war Mord

Anfang November vergangenen Jahres fand eine Haushaltshilfe Sänger Aaron Carter leblos in seinem Badezimmer. Der 34-Jährige soll laut Polizei an einer versehentlichen Überdosis gestorben sein. Darauf schließen angeblich einige Hinweise, die im Haus des Sängers sichergestellt wurden. So wurden etwa mehrere Dosen Druckluft, sowie verschreibungspflichtige Medikamente gefunden. Bis heute steht der offizielle toxikologische Befund jedoch noch aus. Aarons Mutter Jane Schneck glaubt allerdings nicht an die offizielle Todesursache, wie sie jetzt auf Facebook klarstellt. Sie ist sich stattdessen sicher: Ihr Sohn wurde ermordet.

Auf ihrem Facebook-Account teilte sie mehrere verstörende Fotos vom Todesschauplatz ihres Sohnes. Darauf ist eine Badewanne zu sehen, die bis zum Rand mit grünem Wasser gefüllt ist. Zudem zeigen die Bilder Handtücher und Kleidungsstücke, die auf dreckigem Fliesenboden verteilt sind.

„Ich versuche immer noch, eine echte Untersuchung zum Tod meines Sohnes Aaron Carter zu bekommen. Ich möchte diese Fotos vom Tatort mit euch allen teilen, weil der Gerichtsmediziner den Tod als versehentliche Überdosis abtat. Wegen seiner Suchtvergangenheit wurde der Tatort nie als möglicher Tatort untersucht“, kommentiert sie die Bilder und fordert damit eine Morduntersuchung.

„Eine Mutter kämpft immer für ihr Kind“

In einer Reihe weiterer Facebook-Posting äußert Jane ihre Bedenken zur offiziellen Todesursache. Sie wirft etwa den Behörden vor, nicht richtig ermittelt zu haben und betont zudem, es habe immer wieder Morddrohungen gegen ihren Sohn gegeben. Jane Schneck ist sich sicher, dass jemand seine Drogensucht genutzt habe, um ihren Sohn Aaron umzubringen. „Eine Mutter kämpft immer für ihr Kind. (…) Ich will nur eine ordentliche Untersuchung. Ja, er hatte eine Menge Probleme, aber er hatte nie die Absicht, auf diese Weise zu sterben! Die Wanne war noch voll. Keinerlei Anzeichen dafür, dass er überhaupt da drin war. Kein Wasser auf dem Boden. Auch Betty, die Haushälterin, ist weg“, schreibt sie weiter und deutet damit an, dass sie etwas mit dem Tod ihres Sohnes zu tun haben könnte.

Dass der 34-Jährige nicht in ertrunken ist, bestätigt jedenfalls auch der Obduktionsbericht. Denn in seiner Lunge fand man kein Wasser. Inzwischen hat sich die Polizei in einem Statement gegenüber dem Rolling Stone zu den Behauptungen von Aarons Mutter geäußert. „Die Ermittler der Mordkommission setzen ihre Untersuchung des Todes von Aaron Carter fort. Bislang wurden bei den Ermittlungen keinerlei Anzeichen für einen Mord gefunden. Die Ergebnisse der Autopsie von Herrn Carter stehen noch aus. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen“, so die Beamten.