Aaron Carter ist tot. Man fand den Sänger und einstigen Kinderstar leblos in seinem Zuhause in Kalifornien. Der jüngere Bruder von „Backstreet Boy“-Star Nick Carter wurde nur 34 Jahre alt.

Bis zuletzt hatte Carter mit schweren Suchtproblemen zu kämpfen.

Aaron Carter überraschend gestorben

Aaron Carter galt einst als großes Teenie-Idol, blieb aber dennoch immer im Schatten seines großen Bruders, „Backstreet Boy“ Nick Carter. Jetzt wurde der 34-Jährige leblos in der Badewanne in seinem Haus in Kalifornien gefunden. Die traurige Nachricht bestätigte Samstagabend (5. November) auch sein Agent Roger Paul.“Wir sind sehr traurig und schockiert, heute den Tod von Aaron Carter zu bestätigen. Im Moment wird seine Todesursache untersucht“, so das Management, das gleichzeitig um Rücksicht auf die Familie bittet.

In seinem Leben hatte der Musiker immer wieder mit schweren Suchtproblemen zu kämpfen. Erst kürzlich soll er laut US-Berichten seinen bereits fünften Drogenentzug hinter sich gebracht haben. Zudem sprach Carter in der Öffentlichkeit oft über seine psychischen Erkrankungen. 2019 erzählte Aaron in der US-Show „The Doctors“, dass er unter Schizophrenie, einer bipolaren Störung, manischer Depression und Angstzuständen leide.

Auch wenn aktuell noch nicht klar ist, woran der 34-Jährige gestorben ist, schließe die Polizei Fremdverschulden derzeit aus, wie es heißt.

Verlobte Melanie Martin trauert um Aaron

Im Jahr 2020 machte Aaron Carter seine Beziehung zu Melanie Martin öffentlich. Dann folgten zwei Jahre, in denen sich das Paar immer wieder trennte und wieder zusammenfand. Vor knapp einem Jahr wurden die beiden dann Eltern. Für Aaron damals ein Grund, seine Probleme in den Griff zu bekommen. Doch auch diese Phase hielt nicht lange – die jungen Eltern trennten sich schließlich erneut.

Jetzt reagierte Melanie allerdings auf den Tod vom Vater ihres Kindes. „Mein Baby, ich kann nicht atmen“, schreibt sie in ihrer Instagram-Story und teilt daraufhin unzählige Videos und Bilder der beiden aus glücklichen Tagen. Darauf konnte man Aaron sehen, wie er mit seinem kleinen Sohn kuschelt, lächelt und Späße macht.

Bis zuletzt war der Beziehungsstatus der beiden unklar. Doch in einem offiziellen Statement von Melanie Martin gegenüber TMZ heißt es jetzt: „Mein Verlobter Aaron Carter ist gestorben. Ich liebe Aaron von ganzem Herzen und es wird hart sein, einen Sohn ohne Vater großzuziehen. Bitte respektieren Sie die Privatsphäre meiner Familie, während wir uns mit dem Verlust eines geliebten Menschen abfinden. Wir sind immer noch dabei, diese unglückliche Realität zu akzeptieren. Danke für Ihre Gedanken und Gebete“.

Mit neun Jahren zum Star

Mit gerade mal neun Jahren wurde Aaron Carter zu einem gefeierten Kinder- und später auch Teeniestar. Ende der 90er feierten seine Songs „Crush On You“ und „Aaron’s Party“ weltweit große Erfolge. In seiner Karriere nahm Carter insgesamt vier Studioalben auf und versuchte sich auch in der Schauspielwelt. Doch dann kam die tragische Wende: Aaron stürzte in einen Tunnel aus Skandalen und Negativschlagzeilen, aus dem er bis zuletzt nicht mehr herausfand.

In einem Interview, das Carter 2017 gab, beschuldigt er vor allem seine Eltern an seinem verkorksten Leben. Seine Mutter habe ihm bereits als Kind die Droge Xanax gegeben, damit er auf der Bühne funktionierte, wie der Sänger damals berichtete. Das sollte nur der Anfang einer Karriere, gebeutelt von tiefen Schlägen sein.

Öffentlicher Streit mit Familie

Auch das Verhältnis zu seiner Familie sorgte immer wieder für Aufsehen. Mit seinem Bruder Nick und seiner Mutter Jane trug er Streitigkeiten wiederholt in der Öffentlichkeit aus. 2019 schien das Ganze zu eskalieren. Denn Nick behauptete, sein jüngerer Bruder habe ihm und seiner Familie gedroht. Die Folge: Ein Kontaktverbot für Aaron, dem auch seine Zwillingsschwester Angel zustimmte.

Mit der Verlust des 34-Jährigen muss die Familie nun bereits mit dem zweiten tragischen Todesfall klarkommen. Denn 2012 starb Nick und Aarons Schwester Leslie an einer Überdosis.

Solltest du Hilfe brauchen oder mit jemandem über deine aktuelle Situation sprechen wollen, gibt es kostenlose psychologische Beratungs-Hotlines, an die du dich anonym wenden kannst.

Hier findet ihr weitere Hilfe in Krisensituationen:

Telefonseelsorge

Tel.: 142 (Notruf), täglich 0–24 Uhr

Telefon-, E-Mail- und Chat-Beratung für Menschen in schwierigen Lebenssituationen oder Krisenzeiten.

Online unter www.telefonseelsorge.at.

Kinder- und Jugendliche

Die Website bittelebe richtet sich gezielt an Kinder und Jugendliche.

Online unter bittelebe.at.

Rat auf Draht

Tel.: 147 (Notruf), täglich 0-24 Uhr

Online unter www.rataufdraht.at.