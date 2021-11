Aaron Carter ist zum ersten Mal Papa geworden. Das gab der Musiker nun auf Instagram unter Freudentränen bekannt. Er und seine Verlobte Melanie Martin gaben zudem auch gleich den Baby-Namen preis: Sein Sohn heißt Prince Lyric Carter.

Der Name soll eine Hommage an den verstorbenen „King of Pop“ Michael Jackson sein.

Aaron Carter ist zum ersten Mal Vater geworden

Nach zahlreichen Tiefpunkten hat Aaron Carter nun wahrlich Grund zur Freude: Der ehemalige Teenie-Star und seine Verlobte Melanie Martin sind erstmals Eltern geworden. Nach einer tragischen Fehlgeburt im letzten Jahr verkündet Aaron unter Freudentränen am Montag die Geburt seines ersten Kindes.

Der Musiker teilte dazu auf Instagram ein Foto, das ihn beim Durchtrennen der Nabelschnur zeigt und dankt seiner Verlobten dafür, dass sie seinen Sohn gesund zur Welt brachte: „Notfall-Kaiserschnitt nach 13 Stunden Wehen, aber meine Verlobte ist bei bester Gesundheit„. Der Sänger dankt zudem „Gott und dem unglaublich netten, liebevollen Personal hier“.

Weiters schreibt der Popsänger: „Prince ist kostbar. Ich liebe dich, Sohn. Deine Mama liebt dich, während ich am Telefon Tränen vergieße. Das bin ich beim Durchtrennen seiner Nabelschnur. Meine kostbare Familie, die Carters. Ich bin so stolz auf dich, Schatz, du hast es geschafft.“

Während der 13 Stunden langen Wehen teilt Carter auch ein Video aus der Geburtssuite und hält seine Fans über den Verlauf der Geburt auf dem Laufenden. Da es sich dann doch zog, war die Erleichterung, dass alles gut verlaufen ist natürlich groß.

Tribut an Michael Jackson

Besonders interessant ist außerdem der Name des kleinen Jungens – Prince Lyric Carter. Laut „TMZ“ steckt eine Hommage an Michael Jackson hinter der Namenswahl. Der frischgebackene Papa und der „King of Pop“ seien sehr gute Freunde gewesen. Mehr sogar, er galt auch als sein Mentor. Michael habe Aaron immer „Prince of Pop“ genannt. Daher habe sich der Sänger entschieden, den verstorbenen Sänger mit dem Namen seines ersten Kindes zu ehren.

Auffällig auch: Dieser Tage veröffentliche Aaron Carter seine erste Single seit zwei Jahren. „So much to say“ ploppt dabei in zahlreichen seiner letzten Storys auf. Also gleich doppelt Grund, ganz besonders stolz zu sein.