Bei uns wird es jeden Tag kälter und finsterer. Da hilft nur eines: Ablenkung durch die neue Staffel „Selling Sunset“, die im sonnigen Los Angeles spielt. Ab 24. November heißt es wieder Luxus, Drama, heiße Flirts und … Babys!

Chrishell, Christine und Co liefern wieder ab und zeigen uns, wieso wir diese luxuriöse Realityshow so lieben. Wir sind ja sowas von ready!

„Selling Sunset“: So ist die neue Staffel

Es ist wieder so weit! Die nächsten Tage (länger dauert es nämlich bestimmt nicht, bis wir mit allen Folgen durch sind) stehen wieder ganz im Zeichen von Luxus-Villen, teuren Autos, Privatjets und fancy Partys. Nein, wir haben nicht im Lotto gewonnen; wir sehen uns bloß die neue Staffel von „Selling Sunset“ an, die ab 24.11.2021 auf Netflix verfügbar ist. Und die hat es in sich, wie der Trailer bereits verrät!

Die Häuser werden noch größer, die Kunden noch exklusiver und die Dramen noch brisanter. Bereit? Christine Quinn ist in dieser Staffel nicht nur hochschwanger, das It-Girl bekommt auch ein Baby. Das bedeutet, dass sie – auch wenn sie ein richtiger Workaholic ist – nicht mehr so viel arbeiten kann, wie bisher. Also muss ein Quinn-Ersatz her: Emma. Und die ist ein unerwünschter Gast aus Christines Vergangenheit. Denn Emma hat sich vor einigen Jahren mit Christines Ex verlobt, nur zwei Monate nachdem sie sich von ihm getrennt hat. Jetzt soll sie auch noch Christines Job vor ihrer Nase wegschnappen? Zu viel für die Neo-Mama! In einem dramatischen Moment hört man sie zu den Oppenheims, also ihren Chefs, sagen: „Sie oder ich?“

Emma ist aber nicht die einzige Neue im Team der Oppenheim Group. Nachdem Maklerin Davina gegangen ist, rückt Vanessa nach. Auch sie bringt einiges an Drama mit und sorgt dafür, dass die Gruppe, die ja auch abseits der Arbeit gut befreundet ist, mal ordentlich durchgeschüttelt wird.

Was sehen wir von Chrishell & Jason?

Eine Frage, die wir uns aber alle stellen: Wird die Beziehung zwischen Chrishell Stause und Jason Oppenheim thematisiert? Im Sommer haben die beiden ja für eine riesige Überraschung gesorgt, nachdem sie verkündet haben, dass sie ein Paar sind. Jap, die Chrishell, die mit „This Is Us“-Star Justin Hartley verheiratet war, bevor er ihr das Herz gebrochen und sie verlassen hat. Und jap, der Jason, der bereits mit Mary verlobt war, die ebenfalls im Team der Oppenheim Group arbeitet und eine der engsten Freundinnen von Chrishell ist. Ob das gut geht…?!

Serie bekommt Spin-off

Das sind aber nicht die einzigen guten Nachrichten! Denn „Selling Sunset“ bekommt Zuwachs. Neben der altbekannten Show, die sich um Los Angeles dreht, soll nun auch ein weiterer Bereich von Kalifornien abgedeckt werden. „Selling the OC“ ist in Orange County angesiedelt und verspricht noch mehr Luxus-Buden und Makler-Drama!

Mit dabei ist natürlich Jason Oppenheim, der Chef der Oppenheim Group. Er eröffnet sein neues Immobilien-Büro in Newport Beach und begrüßt die neuen Mitarbeiterinnen Alexandra Hall und Brandi Marshall. Mit von der Partie ist auch ein neuer Mann: Austin Victoria! Ob auch die altbekannten Gesichter dabei sein werden, ist aktuell noch nicht bekannt.

Die Spin-off Serie kommt voraussichtlich 2022 auf Netflix.