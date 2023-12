Die Empörung über Paris Hilton ist gerade groß. Der Grund: Die Unternehmerin, die seit kurzem Mutter von zwei Kindern ist, hat die Windeln ihres Sohnes Phoenix nach 32 Tagen zum ersten Mal selbst gewechselt. Das hat sie jetzt in ihrer eigenen Show „Paris in Love“ erzählt.

Für ihre Aussage kassiert die 42-Jährige einen heftigen Shitstorm. Doch einige Personen zeigen auch Verständnis für die Situation von Paris.

Netz ist schockiert: Paris Hilton wechselte ihrem Baby erst nach einem Monat selbst die Windeln

Seit einigen Monaten ist Paris Hilton zweifache Mama. Ihren Sohn Phoenix hat die 42-Jährige Anfang des Jahrs mithilfe einer Leihmutter bekommen. Vor wenigen Wochen verriet die Unternehmerin auf Instagram, dass sie nun auch Mutter von Töchterchen London geworden ist. Ihre Mutterschaft war jetzt auch Thema in ihrer Realityshow „Paris in Love“. Darin verriet das It-Girl, dass sie die Windeln ihres Sohnes Phoenix erst nach 32 Tagen zum ersten Mal selbst gewechselt hat.

In der zweiten Folge der dritten Staffel von „Paris in Love“ fragt die 42-Jährige ihre Schwester Nicky: „Sollte ich lernen, wie man seine Windeln wechselt?“, woraufhin sich Paris‘ Schwester schockiert darüber zeigt, dass sie das zuvor noch nie gemacht hat. Immerhin war Phoenix zum Zeitpunkt des Drehs bereits ein Monat bei ihr. Doch offenbar hatte sie bisher Angst vor dieser Tätigkeit und hat die Aufgabe daher ihrem Kindermädchen überlassen.

„Du musst deine Hände auch ein bisschen schmutzig machen“

Wie Nicky Hilton dann in der Serie klarstellt, müsse sich Paris auch mit den nicht so schönen Seiten des Mutterseins beschäftigen. „Du musst deine Hände auch ein bisschen schmutzig machen“, so die Schwester von Paris. Dann zeigt sie ihr, gemeinsam mit der Nanny, worauf sie beim Wickeln besonders achten müsse. Demnach solle Paris sanfter mit ihrem Baby umgehen und währenddessen auch mit ihm sprechen. Ein Clip davon geht gerade auf Tiktok viral! Den könnt ihr euch hier ansehen.

Shitstorm gegen Paris Hilton

Mittlerweile haben sich unzählige, großteils negative, Kommentare unter dem Tiktok-Clip versammelt. Die meisten zeigen sich empört darüber, dass Paris Hilton ein ganzes Monat damit gewartet hat, bis sie die Windeln ihres Babys selbst wechselt. „Kein Geld der Welt würde mich abhalten, mich um mein Kind zu kümmern“, ist eine Userin schockiert. Andere werfen der 42-Jährigen vor, sich nicht genug für ihr Baby zu interessieren. „Weil Paris Hilton mehr an Ruhm interessiert ist als an ihrem Accessoire-Baby. Ich habe sie früher geliebt, jetzt nicht mehr.“

„Urteilt nicht über eine frisch gebackene Mutter“

Doch es gibt auch viele Tiktok-Nutzer:innen, die Verständnis für Paris zeigen. „Jede Mama lernt mit ihrem Kind zu wachsen. Keine Mama ist perfekt, wir lernen jeden einzelnen Tag“, schreibt eine Userin. „Ich war genauso unsicher und konnte es nicht. Man lernt dazu, sie auch und sie wird eine wunderbare Mom sein“, ist sich eine andere Nutzerin sicher. „Aller Anfang ist schwer“, kommentiert auch eine weitere Person und zeigt damit ihren Support für Paris.

Auch Schwester Nicky Hilton gibt Paris in der Serie einen gut gemeinten Rat mit auf den Weg. Sie solle weniger arbeiten und stattdessen mehr Zeit mit ihrem Sohn verbringen.