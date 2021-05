Katie Holmes (42) ist wieder Single. Das bestätigte nun eine Sprecherin der Schauspielerin gegenüber US Weekly. Katie und Emilio Vitolo (33) seien zurzeit beide beruflich sehr eingespannt und deshalb nicht genügend Zeit für die Beziehung, so ein Insider. Laut der Sprecherin habe sich das Paar aber im Guten getrennt.

Die Schauspielerin selbst hat sich bisher aber noch nicht dazu geäußert. Schon länger kursierten Gerüchte, dass das Paar getrennt sein soll.

Katie Holmes ist wieder Single. Das bestätigte nun eine Sprecherin der Schauspielerin gegenüber der US Weekly. “Katie und Emilio haben ihre gemeinsame Zeit wirklich genossen. Es hat einfach nicht geklappt”, sagt sie. Im Dezember 2020 machte der “Dawsons Creek”-Star die Beziehung zu dem Gastronomen Emilio Vitolo öffentlich. Kurz darauf wurde Katie Holmes regelmäßig an der Seite ihres neuen Freundes abgelichtet.

Doch nach acht Monaten ist bereits wieder Schluss. Der Grund für das Liebes-Aus? Das Paar hatte angeblich Schwierigkeiten, seine Beziehung aufrechtzuerhalten, weil beide beruflich sehr eingespannt sind. Böses Blut soll es zwischen den beiden aber keines geben, so die Sprecherin gegenüber US Weekly. Ganz im Gegenteil: Katie Holmes und Emilio Vitolo sollen sich im Guten getrennt haben und wollen angeblich sogar Freunde bleiben, sagt ein Insider dem Magazin. Die Schauspielerin selbst hat sich zur Trennung noch nicht geäußert und auch Emilio Vitolo hüllt sich derzeit noch in Schweigen. Zeit für Liebeskummer soll die Schauspielerin aber nicht haben, wie die Quelle verrät. “Sie konzentriert sich zurzeit auf ihre Rolle als Mutter und ihre anstehenden Projekte”.

Seit Monaten Trennungsgerüchte

Gerüchte, dass die Beziehung der beiden am Ende sei, gibt es bereits länger. Denn weder in den sozialen Medien, noch bei öffentlichen Auftritten war das Paar in letzter Zeit gemeinsam zu sehen. Im April verriet ein Insider gegenüber InTouch, dass sich Katie Holmes mehr Freiraum wünschen würde. “Katie konzentriert sich auf kommende Projekte und da sie hat einfach keine Zeit, Emilio rund um die Uhr zu sehen”, zitierte das Magazin seine Quelle. Angeblich soll die 42-Jährige einen Gang zurückgeschaltet haben, weil sie das Gefühl hatte, dass “sich ihre Beziehung zu schnell entwickelt”.