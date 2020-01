34 Tage irrten eine Frau in ihre drei Kinder durch den Dschungel im Amazonas-Gebiet. Die Gruppe hatte sich im Dezember bei einem Ausflug im Regenwald in Kolumbien verlaufen.

Ureinwohner fanden die Familie schließlich.

Regenwald: Ureinwohner veröffentlichen Foto von vermisster Familie auf Facebook

Während eines Ausflug im Dezember im kolumbianischen Teil des Regenwalds verirrte sich die Familie. Ursprünglich war auch der Familienvater Teil der Gruppe, doch durch ein schweres Gewitter wurden Mutter und Kinder von ihm getrennten. Der Vater, der es anscheinend zurück in die Zivilisation schaffte, meldete seine Familie als vermisst. Die 40-jährige Frau und ihre 14-, 12- und 10-jährigen Kinder irrten 34 Tage durch den Dschungel im Amazonas-Gebiet. Währenddessen ernährten sie sich vorwiegend von Beeren.

Eine indigene Gruppe in Peru entdeckte die Wanderer schließlich und veröffentlichte ein Foto der Familie auf Facebook. Daraufhin alarmierte der Familienvater die kolumbianische und peruanische Marine. Diese bargen schließlich seine Frau und Kinder und brachten sie in ein Krankenhaus. Sie waren unterernährt und litten an Wurmbefall. Zudem hatten die Frau und ihre Kinder Verletzungen an den Füßen.