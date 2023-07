Schon länger machten Gerüchte die Runde, nun ist es fix: Die spanische Hit-Sängerin Rosalia und ihr Partner Rauw Alejandro haben sich tatsächlich getrennt. Das bestätigten nun die zwei Stars selbst auf Instagram. Zuvor machten wilde Spekulationen um eine angebliche Affäre die Runde. Doch diese Gerüchte werden nun im Keim erstickt.

Das Liebes-Aus kommt für viele Fans durchaus überraschend. Erst im März gaben die Musikstars ihre Verlobung bekannt.

Rosalia und Rauw Alejandro haben ihre Verlobung aufgelöst

Sie waren DAS Traumpaar am Latin-Pop-Himmel. Im September 2021 machten Sängerin Rosalía und Musiker Rauw Alejandro ihre Liebe öffentlich. Ein halbes Jahr später gab Rosalía bekannt, dass sie sich Rauws Initialen auf den Fuß tätowieren lassen hat. Im März 2023 verkündeten die beiden Stars dann voller Stolz, dass sie sich verlobt haben. Aber auch musikalisch sind die zwei offenbar auf einer Wellenlänge. Vor einigen Monaten erschien ihre erste gemeinsame Single „Beso“. Es schien, als könnte es zwischen den beiden Musikern kaum besser laufen. Doch nun ist alles aus! Rosalía und Rauw Alejandro haben ihre Verlobung aufgelöst. Das Liebes-Aus bestätigen die zwei nun selbst auf Social Media, nachdem bereits mehrere Medien darüber berichtet hatten.

Sänger dementiert Untreue-Gerüchte

Schon vor einigen Wochen machten erste Trennungsgerüchte im Netz die Runde. Plötzlich hieß es, Rauw Alejandro habe seine Freundin betrogen. An den wilden Spekulationen dürfte allerdings nichts dran sein. Denn der Sänger macht in einem Statement auf Instagram nun deutlich, dass das nicht der Grund für die Trennung gewesen sei. „Ja, Rosi und ich haben uns dazu entschieden, unsere Verlobung aufzulösen. Es gibt Tausende von Problemen, die zu einer Trennung führen können, aber in unserem Fall lag es nicht an Dritten oder an Untreue“, stellt er klar.

Er brauche Zeit, um alles zu verarbeiten, doch könne bei den kursierenden Gerüchten nicht weiter schweigen. „Ich konnte nicht […] weiter mit ansehen, wie sie versuchen, die wahrhaftigste Liebesgeschichte, die Gott mir zu leben erlaubt hat, zu zerstören“, schreibt der Latin-Sänger über die Beziehung.

Rosalia zu Trennung: „Es ist kein einfacher Moment“

Auch die „La Fama“-Interpretin meldete sich vor wenigen Stunden in ihrer Insta-Story zu Wort und schreibt: „Ich liebe, respektiere und bewundere Rauw sehr.“ Offenbar hat Rosalía ziemlich mit der Auflösung ihrer Verlobung zu kämpfen. „Es ist kein einfacher Moment“, lässt sie ihre 27 Millionen Follower:innen wissen. Weitere Details zur Trennung gibt sie jedoch nicht preis.

Fans sind fassungslos

Ihre Fangemeinde ist jedenfalls geschockt. Vor allem auf Tiktok verbreitete sich die Nachricht von der Trennung rasant. Viele Fans können nicht glauben, dass es tatsächlich zwischen den beiden aus ist. „Das kann einfach nicht wahr sein. „Wie sollen wir dann noch an die wahre Liebe glauben?“, kommentiert ein Fan des Ex-Couples zum Beispiel.

Aktuell machen zudem einige Tiktok-Videos die Runde, die die Sängerin äußerst emotional bei einer Show in Paris zeigen. Während sie ihren gemeinsamen Song „Beso“ performt, kämpft sie am Ende sichtlich mit den Tränen. Ihre Anhänger:innen spekulieren, dass die Trennung der Grund für ihre Emotionen sei. „Sie sieht so traurig aus“, kommentiert ein User zu dem Clip. „Ich war dabei und glaubt mir, ich habe die Trennung förmlich gespürt“, schreibt ein andere Fan.