Der Sommer wird romantisch; zumindest für einige Sternzeichen. Denn auf sie wartet heuer nicht nur Sommer, Sonne, Sonnenschein, sondern auch die Liebe ihres Lebens.

Für diese Sternzeichen startet eine Jahreszeit voller Gefühle.

Zwillinge

Zwillinge sind in Sachen Liebe oft sehr skeptisch. Sie wollen sich nicht so ganz festlegen und überlegen lange, ob ihr Partner/ihre Partnerin denn auch wirklich in ihr Leben passt. Dieses ständige Überlegen und Abwägen kann in einer Beziehung ganz schön viel Schaden anrichten. Deshalb gab es für die Zwillinge in den vergangenen Jahren auch die ein oder andere Enttäuschung in Sachen Beziehung.

Aber jetzt naht eine Phase der Klarheit: Denn die Zwillinge wissen endlich, was sie wollen und haben auch eingesehen, dass niemand perfekt ist. Das hilft ihnen auch, frühere Beziehungen genau zu analysieren und zu überlegen, ob die Trennung wirklich gut war. Für die Zwillinge stehen die Chancen also gut, dass eine alte Flamme wieder auflebt und sich als Liebe ihres Lebens entpuppt.

Waage

Für die Waagen beginnt ein aufregender Sommer. Denn dieses Jahr wird sich für das Tierkreiszeichen so einiges ändern. Das kann auf den ersten Blick ziemlich beängstigend wirken, lohnt sich aber am Ende wirklich sehr. Denn die Waagen erleben in diesem Sommer eine richtige Transformation in jedem Lebensbereich – auch in der Liebe.

Beziehungen, die die Waagen schon lange nicht mehr erfüllen und insgeheim unglücklich machen, kommen jetzt zu einem natürlichen Ende. Aber keine Sorge, liebe Waagen: gleich um die Ecke wartet das große Liebesabenteuer – ihr müsst nur die Augen offen halten.

Wassermann

Für Wassermänner ist das Single-Leben einfach und unkompliziert. Sie sind gerne alleine, fühlen sich nur sehr selten einsam und haben durch ihren breiten Freundeskreis ohnehin immer genug zu tun. Dadurch neigen Wassermänner dazu, lange Single zu bleiben. Doch auch für das Tierkreiszeichen wird es jetzt romantisch.

Denn ganz überraschend tritt eine neue Person in das Leben der Wassermänner, die alles auf den Kopf stellt – und zwar im positiven Sinne. Denn das Sternzeichen lernt durch die neue Liebe, sich mehr zu öffnen und ein bisschen Abwechslung im Alltagstrott zuzulassen.