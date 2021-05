Es gibt sie, jene Aktionen, die bei uns die sanfte Glut der Leidenschaft direkt zum Erlöschen bringen. Diese zehn Angewohnheiten sind für uns waschechte Verhütungsmittel. Im Namen der Romantik: Hört bitte damit auf

Wir können über vieles hinwegsehen, aber Aktionen wie diese sind für uns wahre Liebestöter.

Diese 10 Lustkiller sind für uns natürliche Verhütungsmittel

1. Ähm Styling, was ist das?

Nein, es ist nicht die Jogginghose. Wir finden euren Knackpo auch darin sexy. Aber diese ab und zu mal zu wechseln wäre nicht schlecht. Und auch darunter bitte mal mit Trimmer oder Schere in Aktion treten. Sich durch einen wuchernden Garten zu kämpfen mag vielleicht bei Dornröschen romantisch sein, beim Liebesspiel aber nicht.

2. Wir erwischen sie beim großen Geschäft bei offener Tür

Alles klar, ihr habt eine gute Verdauung. Schön für euch, das wollten wir jetzt wirklich nicht wissen. Wir finden: Bei großen Geschäften gehört die Tür immer noch verschlossen, sonst machen wir auch unten rum die Schotten dicht.

3. Sie sind wahre Couch Potatoes

Die wahre Liebesbeziehung führt dein Partner oder deine Partnerin mit der Couch. 99 Prozent der Freizeit dieser Spezies gehören eindeutig dem Sofa. Von dort aus führen diese Exemplare nur sanfte Bewegungen aus, wie etwa die Bierflasche zum Mund oder der Griff zur Fernbedienung. Not sexy.

4. Sie nennen uns Pupsilein und Co.

Wir alle tun es: Unsere Partner hinter verschlossenen Türen Pupsilein, Schatzoschmatzo oder sonstiges zu nennen. Wenn’s aber zur Sache gehen soll, steigen wir bei Mäusebärchen direkt aus.

5. Auf der Straße gustieren

Schon klar, auch andere Mütter haben schöne Töchter und Söhne, die wir uns gerne mal genauer ansehen. Aber unseren neuen Kurzhaarschnitt nicht zu bemerken, um bei anderen den Kopf um gefühlte 180 Grad zu drehen und diese mit lustverzerrtem Blick auf Herz und Ni(ppel)ere zu prüfen, ist für uns ein Dealbreaker der Lust. Hallo?! Hier spielt die Musik!

6. Die abgeschnittenen Fußnägel liegen lassen

Traurig es sagen zu müssen. Aber eure abgeschnittenen Fußnägel in der Wohnung, oder noch schlimmer am Esstisch liegenzulassen, finden wir eklig. Und, wenn wir beim Anblick eurer abgepoppelten Fußblasenhaut am Nachttisch erstarren, können wir leider nicht mit euch lachen und schon gar nicht mit euch intim werden. Vielleicht sollten wir den Rat der Freundin, eure Nägel zu sammeln und diese mit Parmesan gemischt über eure Spagetti zu geben, mal in die Tat umsetzten? Mal sehen, ob ihr das auch witzig findet?

7. Flatulenzen zelebrieren

Schon klar, vor so kleinen Flatulenzen nach dem Essen ist niemand gefeit. Diese aber regelrecht zu zelebrieren und vielleicht noch schön in unsere Richtung raus zu lassen, geht gar nicht. Gerülpse fällt übrigens auch unter diese Kategorie. Damit mochtet ihr einst bei euren pubertierenden Freunden für Lacher gesorgt haben. Bei uns werdet ihr dafür aber nicht mal ein Schmunzeln ernten.

8. Auf Ohren-Schatzsuche gehen

Die Ausdauer beim Liebesspiel hält sich in Grenzen. Ausdauer beweist dieser Partner viel lieber auf der Suche nach einem Schatz im Ohr. Die Beute wird dann gerne noch von allen Seiten betrachtet, bevor diese in der Couchlehne verschmiert wird. Geht gar nicht!

9. Wirklich alles zu vernaschen

Essen sollte eigentlich Spaß machen. Bei der Partner Spezies “Fressmonster” ist die Essensthematik jedoch eine ernste Sache. Wirklich gar nichts ist vor ihm sicher. Wenn wir wiedermal die Krümmel unserer Lieblingsschoki am Wohnzimmertisch finden, fallen wir über euch her. Aber sicherlich nicht, um euch zu vernaschen.

10. Den Fußboden mit Schmutzwäsche pflastern

Der Wäschekorb wird ignoriert, als wäre er ein antikes Ausstellungsstück. Viel lieber veranstaltet dieser Partner in Crime einen regelrechten Parkour mit seiner Schmutzwäsche. Am Weg ins Schlafzimmer kämpfen wir uns durch Berge an dreckigen Socken, Hosen und Shorts. Dort angekommen sind wir zwar sichtlich erregt. Im lustvollen Geseufze wird diese Erregung aber nicht enden.