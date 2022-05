Es ist endlich so weit: es wird wärmer, die Hosen werden kürzer und die Sonne scheint endlich länger! Der Sommer naht in großen Schritten und für einige Sternzeichen bedeutet das eine Hochphase.

Für diese drei Sternzeichen ist der Sommer die beste Zeit des Jahres!

Krebs

Als waschechte Wasserzeichen ist der Sommer DIE Jahreszeit für die Krebse. Denn die sind richtige Sonnenanbeter! Sobald es draußen wärmer wird, strotzten die Krebse nämlich nur so vor Energie und Motivation.

Sie wollen einfach alles machen und sind am Anfang der Saison diejenigen, die für sich und ihr Umfeld eine Sommer Bucket-List machen. Von Picknick über Strandurlaub bis hin zum Boot mieten am nahegelegenen See; auf der Liste ist so ziemlich jedes Sommer-Klischee dabei, das den Krebsen einfällt. Aber das Tierkreiszeichen ist so begeistert und motiviert, dass es mit seiner guten Laune alle ansteckt und zu diversen Abenteuern motiviert.

Löwe

Für die Löwen geht es im Sommer vor allem um eines: ums Flirten. Denn die extrovertierten Löwen haben im Sommer einen absoluten Ego-Boost. Die warmen Temperaturen sorgen nämlich dafür, dass sie sich in ihrer Haut umso wohler fühlen. Das hat einen enormen Tatendrang zur Folge.

Sie sehnen sich das ganze Jahr nach langen Partyabenden, ausgedehnten Barbesuchen und heißen Flirts; im Sommer leben sie diesen Wunsch dann endlich in vollen Zügen aus!

Und auch für die vergebenen Löwen wird es in der warmen Jahreszeit immer besonders romantisch. Denn seien es Pärchenurlaube oder ausgedehnte und abenteuerliche Dates: die Löwen suchen Zweisamkeit!

Skorpion

Skorpione sind sehr leidenschaftlich und kreativ. Das äußert sich vor allem im Sommer. Denn sobald es mehr Sonnenstunden gibt, haben die Skorpione das Gefühl, viel mehr aus dem Tag herausholen zu können. Sie planen dementsprechend noch mehr kreative To Dos und Projekte in ihren Alltag ein.

Der Sommer ist für das Tierkreiszeichen dadurch die beste Gelegenheit, um all die Dinge zu erledigen, die schon lange auf der To Do Liste der Skorpione stehen – zumindest wenn es um Freizeitprojekte geht.

Die Skorpione nutzen diese Zeit, um ihre kreativen Batterien aufzuladen. So schaffen sie es, auch nach der schönsten Zeit des Jahres (den Temperaturen über 26 grad) genug Erinnerungen zu haben, die sie durch die graue Winterzeit bringen.