Am 4. Dezember beginnt ein neuer Mondzyklus. Doch gemeinsam mit der totalen Sonnenfinsternis kommt es zu einem ganz besonderen Himmelsphänomen. Besonders diese drei Sternzeichen müssen mit einigen Herausforderungen rechnen.

Wenn am Samstag um 8:33 die totale Sonnenfinsternis eintritt, ist sie in unseren Breitengraden zwar nicht zu sehen, aber definitiv zu spüren!

Widder

Die kommenden Tage könnten für das Sternzeichen sehr anstrengend werden. Denn auch wenn der Neumond für einen Neubeginn steht, können durch die Sonnenfinsternis einige Gefühle und Emotionen hochkommen, die nicht unbedingt erwünscht sind. Der Widder kann die gegensätzlichen Energie aber durchaus nutzen und daraus selbst die Kraft beziehen, endlich mit altem Ballast abzuschließen. Und auch wenn das Sternzeichen ein richtiges Gewohnheitstier ist und es einiges an Überwindung kostet, etwas von sich aus zu verändern, wird es sich am Ende lohnen!

Löwe

Der tüchtige Löwe steht sich oft selbst im Weg. Denn dadurch, dass er immer mehr will und immer besser sein möchte, bremst er sich aus und wird am Ende nie zufrieden sein. Nach außen würde er das aber niemals zugeben, denn Schwäche zeigen ist ein absolutes No-Go! Die Neumond-Sonnenfinsternis-Kombination weckt aber genau diese tief versteckten Emotionen in dem Sternzeichen und bringt es dazu, sich endlich mal mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und vielleicht schafft es der Löwe dann auch, etwas mehr innere Balance aufzubauen und nicht aus allem einen Wettkampf machen zu wollen.

Schütze

Der kommende Neumond findet ganz im Zeichen der Schützen statt. Das bedeutet aber auch, dass einige Herausforderungen auf dieses Sternzeichen zukommen. Denn Schützen sind äußerst willensstark und streben stets nach Freiheit. Die Mondkonstellation gepaart mit der Sonnenfinsternis kann etwas Ungleichgewicht in diese Eigenschaften bringen. Das führt dann dazu, dass vorschnelle und impulsive Entscheidungen getroffen werden. Auch wenn der Wunsch nach Veränderung klar ersichtlich ist, sollte dieses Sternzeichen erst noch eine Nacht darüber schlafen.