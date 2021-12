Ach wie sehr sehnen wir uns manchmal in unser Teenie-Ich der 90er zurück. Damals als unsere Wochenenden so verdammt unbeschwert waren und selbst die einfachsten Dinge uns glücklich machten.

Hier sind 10 gute Gründe, um die 90er wieder hochleben lassen.

1. So lange schlafen bis sich die anderen Sorgen machen

Unser 08/15 Samstag beginnt in etwa so: Um 8 Uhr klingelt der Wecker, damit wir unser morgendliches Online-Pilates nicht verpassen. Eigentlich fühlen wir uns alles andere als munter und spätestens beim schnellen scrollen durch unseren Newsfeed, wollen wir uns wieder unter die Decke verkriechen. Nicht mit uns! Diesen Samstag channeln wir unser 90er Ich, pfeifen auf Wecker, Pläne und Co. und schlafen so lange bis wir dann hoffentlich wie damals, mit Speckgeruch in der Nase, oder durch besorgtes Türeklopfen aufwachen.

2. Frühstücken als gäbe es kein Morgen

Was sind Kalorien? Bio was? Und Chia Pudding und Intervallfasten sind für uns jetzt Fremdsprache. Viel lieber tunken wir unsere Supersize Waffeln in weiße Schokocreme und essen unsere Eier mit Speck, Mayo und Gluten verseuchten Weizenbrot.

3. Bis Mittag im Pyjama bleiben

Wochenende in den 90ern hieß für uns den Tag mit zerzaustem Haar, ohne Blick in den Spiegel und im Pyjama zu starten. Der einzige Grund unser Outfit zu ändern war nur, wenn unsere Eltern sagten, dass wir damit nicht draußen spielen durften. Wir feiern eine Pyjamaparty, und zwar All-Day-Long!

4. Einen Blockbuster ausleihen

Der abendliche Film am Samstagabend war das wöchentliche Highlight. Statt selbstverständlichem Streaming und nebenbei durch Insta scrollen, zelebrieren wir die Ära der Blockbuster mit Popcorn, einem Kübel Eis und jeder Menge Aufmerksamkeit.

5. Ein Mixtape für deine BFF zusammenstellen

Wann hast du zuletzt was Selbstgemachtes für deine BFF gemacht? Keine Sorge, wir schlagen dir jetzt nicht vor komplizierte Freundschaftsbänder zu knüpfen. Aber wie wärs mit einem coolen Mixtape? Damit wirst du ihr wochenlang Freude bereiten und beim nächsten Streit hast du ordentlich was bei ihr in Peto. Eine Win-win-Situation also.

6. Samstagmorgen lustige Cartoons gucken

Wochenenden sollen dazu da zu sein, um der Leichtigkeit des Seins zu frönen. Unsere einzige Verantwortung ist schließlich darauf beschränkt, unser Tamagotchi am Leben zu erhalten. Und wie kann man gechillter in den Tag starten, als mit einer ordentlichen Cartoon-Session?

7. Videospiele spielen

Super Mario Kart oder Age of Empires? Wir wollen nicht mehr in alten Gaming Erinnerungen schwelgen, sondern mal wieder richtig drauflos zocken.

8. Dein Zimmer neu gestalten

Wann sind wir so langweilig geworden, dass wir am Look unseres Eigenreichs nichts mehr verändern? Mit kindlichem Elan und Leichtigkeit kicken wir zur Backstreet Playlist die Sachen raus, die uns schon längst ein Dorn im Auge waren. Und das ohne eine Sekunde Aufräumguru Marie Kondo im Hinterkopf zu haben. Kondo What?!

9. Stundenlang von der Zukunft träumen

Als 90er Kid haben wir stundenlang damit verbracht einfach dazusitzen und uns unsere Zukunft auszumalen. Warum haben wir eigentlich damit aufgehört? Wie stellen wir uns unser Eigenheim vor? Was wollen wir von der Welt sehen und wie haben wir uns eigentlich unseren Traumpartner vorgestellt? Ein unbefangener Blick auf unsere Zukunft kann manchmal recht aufschlussreich sein.

10. Sorgenfreien Teenie Talk betreiben

Unterhalte dich eine Stunde lang mit deiner Freundin über Belanglosigkeiten. Was hat M. da letztens wieder komisches gesagt? Findest du Nutella im Kühlschrank auch so schlimm? Und was hat dir dein morgendlicher Kaffeesatz so über die Zukunft gesagt?