Fans haben es schon befürchtet. Jetzt ist es offiziell: Little Mix planen eine Auszeit. Das gab die britische Girlgroup vor wenigen Stunden auf ihrem Instagram-Account bekannt.

Die drei Sängerinnen werden aber noch ihre – bis April 2022 geplante – Tour beenden.

Little Mix legen eine Bandpause ein

Seit die Girlband Little Mix im Jahr 2011 die achte Staffel der Castingshow „The X-Factor“ gewann, sind die Girls kaum noch aus den Charts wegzudenken. Ein musikalisches Highlight folgt dem nächsten. Sogar, nachdem das Mitglied Jesy Nelson die Band verlassen hatte, machten die anderen drei Mädels erfolgreich weiter! Allerdings wurden sie seitdem auch ständig mit Trennungsgerüchten konfrontiert. Nun bestätigten sie selbst: Die drei Sängerinnen werden eine Pause einlegen! Ihre bis April nächsten Jahres geplante Tour wollen sie aber noch zu Ende führen.

„Es waren zehn unglaubliche Jahre, ein wundervolles, durchgehendes Abenteuer, und wir glauben, es ist die richtige Zeit für eine Pause, um uns zu erholen und an anderen Projekten zu arbeiten“, verkündet die Gruppe. Weiters schreibt die Band noch: „Wir können euch nicht genug für eure Liebe und die durchgehende Unterstützung seit dem Beginn danken. Wir lieben euch alle so sehr.“

Keine endgültige Trennung

Äußerst bitter für die Fans! Eine Userin kommentiert unter dem Statement: „Ich habe gewusst, dass das irgendwann passiert….aber ich bin trotzdem in keiner Weise darauf vorbereitet“. Ein kleines Trostpflaster gibt es aber: Die Musikerinnen betonen, dass es keine endgültige Trennung sei. „Little Mix sind hier, um zu bleiben. Wir haben Pläne für mehr Musik, Touren und Auftritte in der Zukunft. Wir haben so viele unglaubliche Erinnerungen mit euch allen geschaffen und wir können es nicht erwarten, so viele mehr zu machen“, schreibt die Band.

Ob nun musikalische Soloprojekte bei den Ladies anstehen, darüber lässt sich derzeit nur spekulieren. Fans sind sich aber sicher, dass es ähnlich wie bei Ex-Bandkollegin Jesy bald eigene Musik geben wird. Die drei versprechen jedenfalls: „Wir sind Schwestern und wir werden einander und euch, die Fans, immer in unseren Leben haben. Little Mix ist für immer.“