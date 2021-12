It’s the most wonderful time of the year – again! Und um so richtig schön in Stimmung zu kommen, ist jetzt auch die perfekte Zeit, um sich einen weihnachtlichen Film nach dem anderen anzusehen. Doch während die einen das hin und wieder abends tun, sehen andere darin eine richtige Disziplin. Denn mit Weihnachtsfilmen hat ihr Leben endlich wieder einen Sinn.

Besonders diese drei Sternzeichen können nicht genug davon bekommen!

Stier

Auch wenn es der Stier nach außen nicht gerne zugibt: Er hat definitiv einen Soft-Spot für Weihnachten. Und dazu gehören natürlich auch Filme! Kaum hat der Dezember begonnen, hat sich das Sternzeichen auch schon ein großes Ziel gesetzt: Es möchte vor Heiligabend sämtliche Weihnachts-Klassiker ansehen. Davon gibt es so einige, daher gibt es für den Stier in der Vorweihnachtszeit meistens keine andere Option, als sein Zuhause in eine kleine Höhle zu verwandeln, die er erst wieder verlässt, wenn er sein Ziel erreicht hat.

Die perfekten Weihnachtsfilme für den Stier: „Kevin – Allein zu Haus“, „Der Grinch“ und „Santa Clause – Eine schöne Bescherung“.

Zwilling

Zwillinge haben eine ausgeprägte romantische Seite. Diese kommt auch in puncto Weihnachtsfilmen zur Vorschau. Denn nichts ist ihnen lieber, als einen gemütlichen Winterabend mit den schönsten Christmas-Lovestorys zu verbringen. Gefühle und Emotionen kann es gar nie zu viel geben. Deshalb liebt dieses Sternzeichen auch die besonders traurigen Weihnachtsfilme, die einen nachdenklich zurücklassen. Und weil Zwillinge nun mal sehr ordentlich und organisiert sind, haben sie natürlich eine Liste mit all den Weihnachtsfilmen, die sie noch vor dem 24. Dezember abarbeiten müssen. Na dann mal los!

Die perfekten Weihnachtsfilme für den Zwilling: „Tatsächlich Liebe“, „Last Christmas“ und „Alle Jahre wieder – Weihnachten mit den Coopers“.

Jungfrau

Zu Weihnachten ist nicht immer alles so besinnlich, wie es vielleicht scheint. Das weiß auch die Jungfrau, daher versucht sie immer, am Boden der Tatsachen zu bleiben, in dem sie sich von der schönen und romantischen Stimmung nicht zu sehr verzaubern lässt. Wie das Sternzeichen das schafft und trotzdem ausreichend Weihnachtsfilme ansieht? Ganz einfach: Mit den Filmen, in denen Romantik keinen Platz hat, weil sie bereits voll von Action sind.

Die perfekten Weihnachtsfilme für die Jungfrau: „Stirb Langsam“, „Office Christmas Party“ und „Tödliche Weihnachten“.