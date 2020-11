Wir leben in einer schwierigen Zeit. All die Dinge, die 2020 passiert sind, machen es vielleicht schwer, die Hoffnung auf bessere Zeiten nicht zu verlieren. Doch manche Sternzeichen kämpfen einfach weiter.

Diese Tierkreiszeichen geben nie auf:

Steinbock

Während andere in Krisenzeiten überfordert sind und den Kopf in den Sand stecken, macht sich der Steinbock selbst Feuer unter dem Hintern. Eine riesige To-Do-Liste bringt ihn dazu, weiterzumachen und nicht einfach das Handtuch zu werfen. Schwierige Zeiten verleiten das Sternzeichen dazu, noch motivierter und produktiver zu sein als normalerweise.

Widder

Der Widder will einfach machen. Ihm ist es wichtig, die Dinge durchzuziehen, komme, was wolle. Egal, wie schwer etwas ist, der Widder sucht nach Lösungen und gibt nicht auf, bis er endlich eine gefunden hat. Er ist eine wahre Kämpfernatur und steckt sogar seine Mitmenschen mit seiner motivierten Art an. Das Sternzeichen braucht Endergebnisse und hasst es, Entscheidungen zu vertagen. Deswegen arbeitet er so lange, bis er eine klare und gute Lösung gefunden hat.

Skorpion

Hat der Skorpion erst einmal etwas gefunden, für das er brennt, tut er auch alles, damit sein Traum in Erfüllung geht. Das Tierkreiszeichen ist ehrgeizig, willensstark und ambitioniert und kämpft so lange bis es das hat, was es will. Der Skorpion findet zudem auch immer alternative Wege, um an sein Ziel zu gelangen. Egal wie aussichtslos die Situation, er sieht immer ein Licht am Ende des Tunnels.