Als Troy Bolton sang und tanzte sich Zac Efron in die Herzen unzähliger Teenager. Denn High School Musical zählt bis heute zu einem DER Feelgood-Filme. Offenbar ist auch Zac ganz nostalgisch, wenn es um die Musicalreihe geht.

Denn in einem neuen Interview spricht er jetzt über eine mögliche Reunion!

„High School Musical“-Reunion mit Zac Efron?

Sieht ganz so aus, als wäre „We’re All In This Together“ nicht nur der wohl legendärste „High School Musical“-Song, sondern auch das Motto der Schauspieler. Denn nachdem in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche HSM-Stars auf TikTok ihre früheren Choreographien nachgetanzt haben und „High School Musical: The Musical: The Series“ die neue Generation mit den Wildcats vertraut macht, scheint jetzt auch Zac Efron an der Nostalgie Gefallen zu finden.

In einem neuen Interview mit E! News, verrät er jetzt nämlich, dass eine Reunion des Originalcasts für ihn gar nicht so unrealistisch wäre. Ganz im Gegenteil; an einem Wiedersehen wäre er „natürlich“ interessiert. „Ich meine, eine Gelegenheit zu haben, in irgendeiner Form zurückzukehren und mit diesem Team zu arbeiten, wäre so fantastisch“, erklärt Zac. „Mein Herz ist immer noch dort. Das wäre unglaublich. Ich hoffe, es passiert.“

Überraschendes Geständnis

Für aufmerksame Fans kommt dieser Wunsch nach einer Reunion wohl ein wenig überraschend. Und zwar nicht nur, weil Zac und seine ehemalige Kollegin Vanessa Hudgens lange Zeit ein Paar waren, sondern weil sich der Schauspieler in den vergangenen Jahren aus dem wiederaufflammenden „High School Musical“-Hype eher rausnahm.

Während Stars wie Lucas Grabeel (der Ryan spielte) und KayCee Stroh (Martha in „High School Musical“) sogar einen Cameo-Auftritt in der neuen Serie hatten, war von Zac kaum etwas über seine Musical-Beginne zu hören. Auch bei dem zehnjährigen Jubiläum von Teil eins, das der Cast 2016 mit einem Special feierte, war Zac abwesend.

Aber so wie es aussieht, ist er jetzt bereit für ein Treffen mit seinen Wildcats – und zwar mit allen! „Und ich denke, jeder würde gerne mitmachen. Ich werde versuchen, sie in die richtige Richtung zu lenken“, erklärt der Schauspieler. Sieht also ganz so aus, als wären die Wildcats bald wieder vereint!